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影／桃園議員參選人服務處旁槍擊 警抓3人查獲2鎮暴槍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面、平鎮區東豐路、壽路口停放保時捷轎車，今天下午突然遭鎮暴槍開6發鋼珠彈槍擊，警方今晚6時多在中豐路逮捕主嫌36歲文姓男子與同夥許姓、林姓男子共3人，疑因行車糾紛開槍，警方循線查獲2把鎮暴槍，正追查釐清案情。

陳羽凡在平鎮區參選服務處不遠發生槍擊，引起居民震驚，警方十分重視、第一時間釐清槍擊與陳羽凡無關，警方表示，詹姓女子的保時捷轎車左後車窗及左側車耳鈑金遭6發鋼珠彈開槍射擊，車窗4發鋼珠彈彈痕，其中3發貫穿玻璃、1發卡在車窗，另車身2發鋼珠彈卡在鈑金，警方在車內座椅、踏墊找到鋼珠彈。

警方調閱監視器追查，在1小時內循線在平鎮區中豐路黃昏市場附近，發現文男與許男（20歲）、林男（24歲）3人車輛可疑，立即上前制伏逮捕3人到案，車內查無槍械，隨後在文男帶路前往他朋友處查獲2把Co2鎮暴槍。

從事房仲業的詹姓女車主指稱，她目前確診在家居隔，車子停在住家附近巷道3天，她未與人結怨，不知道為何遭人開槍；文男供稱，他因與詹女發生行車糾紛不滿，3人開一輛轎車前往詹女住處，持鎮暴槍近距射擊鋼珠彈開槍洩憤。

警方表示，文男3人開車前往該保時捷轎車旁，由文男拿鎮暴槍朝車窗及車身開槍射擊6發鋼珠彈，文男供稱與詹女發生行車糾紛、詹女指稱未與人結怨，警方將進一步釐清開槍動機和案情，初步以槍械彈藥條例、恐嚇、毀損等罪嫌偵辦。

桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，車子8發鋼珠彈孔。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，車子8發鋼珠彈孔。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，車子8發鋼珠彈孔。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，車子8發鋼珠彈孔。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，警方逮捕文姓主嫌（見圖）和查獲鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，警方逮捕文姓主嫌（見圖）和查獲鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，警方逮捕文姓主嫌3人（見圖）和查獲鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，警方逮捕文姓主嫌3人（見圖）和查獲鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，警方和查獲鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近發生轎車槍擊，警方和查獲鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝

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