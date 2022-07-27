活用調解機制 檢察官助受騙日女追回300萬元

高檢署今天表示，新世代打詐查緝督導計畫參考台中、橋頭地檢案例，包括活用調解機制，助日本詐欺被害人追回300萬元，及查獲不肖第三方支付業者，並將問題回饋給相關機關。

法務部今天舉行媒體茶敘，由台灣高等檢察署說明「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導計畫」，表示將以「被害人減害」及「跨機關合作」2大理念為核心，並由台中地檢署主任檢察官陳信郎、橋頭地檢署檢察官鄭子薇說明成功案例。

陳信郎指出，民國106年間一名日本女子在日本遭台日不法分子組成的詐欺集團以假檢警方式詐騙，損失超過5000萬日幣；日本警方逮捕台籍車手，台灣檢警循線逮捕在台主嫌，並查扣銀行內資金新台幣224萬元。

陳信郎說，由於難以證明主嫌銀行資金為本案詐欺所得，法院恐無法宣告沒收，且若被害人採民事訴訟則較為耗時，為一次解決紛爭，因此採用偵查中調解機制，勸被告賠償被害人，不僅可展現犯後良好態度，獲得有利量刑因素，也能減免民事程序。

陳信郎表示，主嫌同意將查扣的資金還給日籍女子，還主動匯款76萬元到銀行帳戶，湊足300萬元；日籍女子專程來台報案，完備筆錄證據能力，順利透過調解機制拿回300萬元。

鄭子薇則分享橋頭地檢署偵辦台灣首宗第三方支付業者涉及洗錢案件，表示與虛擬帳號有關的詐欺案件日益增加，橋檢6月間即查獲2家不肖第三方支付公司協助詐欺集團洗錢，不法金流超過100億元。

鄭子薇說，詐欺集團成立多家人頭公司，並與不肖第三方支付公司合作，讓被害人透過虛擬帳號支付款項，洗錢模式牽涉到主管銀行的金管會、主管公司登記的經濟部，高檢署為此進行跨部會合作，提出監控虛擬帳號、落實認識客戶機制等建議。