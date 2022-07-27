中市警局長勤教發言惹風波 蔡其昌：感到震驚、離譜
台中3天內接連傳出2起槍擊案，中市警局昨晚起執行肅槍專案，局長蔡蒼柏於勤前教育時提到，民代、媒體在選舉期間見縫插針、製造恐慌。台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天表示，對警察局長的發言感到震驚、離譜。中市警局表示，局長蔡蒼柏意在激勵基層信心、鼓舞士氣打擊犯罪，表達捍衛台中市民安全的決心。
台中近日接連發生2起槍案，市警局昨晚展開「肅槍專案」。台中市議會民進黨團今天指控市警局長蔡蒼柏，昨晚勤前教育時說，我們一定要做這個動作(指肅槍專案)，如果沒有這些動作，「民代、媒體又會炒作台中是一個慶記之都，造成人民恐慌。」
蔡其昌今天下午在立委黃國書陪同下，到東區新光黃昏市場掃街拜票。蔡其昌說，台中治安亮紅燈，盧市長平常已經很少參加治安會報，但是台中市警察局長蔡蒼柏的勤前教育，又說大掃蕩是做給媒體看的，把一切罪過怪媒體、怪民代，難怪台中的治安不會好，都覺得台中的治安很混亂危險，「治安做不好，盧市長應該負起最大的責任。」
蔡其昌說，他是可以讓台中治安變好、讓人民在台中過的更幸福的一個市長，給盧市長４年時間，但空氣沒變好，治安越來越壞，台中大建設都停擺，換人做看看，他有能力透過行動，讓這個城市越來越好。
台中市警局指出，警察局長蔡蒼柏昨夜肅槍專案勤教談話，意在肅槍專案前鼓舞士氣，打擊犯罪，激勵基層信心，表達力挺基層員警捍衛台中治安的努力，展現捍衛市民安全的決心。
警察局表示，台中今年上半年各項犯罪指標，在六都皆是「最低」，對於部分人士以玩笑用語「慶記之都」冠名台中市，抹煞同仁維護治安的努力，警察局深表遺憾；感謝一直以來給予監督、指導與支持的各級民代，也會更努力爭取市民的認同，強調台中市現在不是、未來也不會是「慶記之都」，警察局會繼續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言