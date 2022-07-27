中市警局長勤教發言惹風波 蔡其昌：感到震驚、離譜

台中3天內接連傳出2起槍擊案，中市警局昨晚起執行肅槍專案，局長蔡蒼柏於勤前教育時提到，民代、媒體在選舉期間見縫插針、製造恐慌。台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天表示，對警察局長的發言感到震驚、離譜。中市警局表示，局長蔡蒼柏意在激勵基層信心、鼓舞士氣打擊犯罪，表達捍衛台中市民安全的決心。

台中近日接連發生2起槍案，市警局昨晚展開「肅槍專案」。台中市議會民進黨團今天指控市警局長蔡蒼柏，昨晚勤前教育時說，我們一定要做這個動作(指肅槍專案)，如果沒有這些動作，「民代、媒體又會炒作台中是一個慶記之都，造成人民恐慌。」

蔡其昌今天下午在立委黃國書陪同下，到東區新光黃昏市場掃街拜票。蔡其昌說，台中治安亮紅燈，盧市長平常已經很少參加治安會報，但是台中市警察局長蔡蒼柏的勤前教育，又說大掃蕩是做給媒體看的，把一切罪過怪媒體、怪民代，難怪台中的治安不會好，都覺得台中的治安很混亂危險，「治安做不好，盧市長應該負起最大的責任。」

蔡其昌說，他是可以讓台中治安變好、讓人民在台中過的更幸福的一個市長，給盧市長４年時間，但空氣沒變好，治安越來越壞，台中大建設都停擺，換人做看看，他有能力透過行動，讓這個城市越來越好。

台中市警局指出，警察局長蔡蒼柏昨夜肅槍專案勤教談話，意在肅槍專案前鼓舞士氣，打擊犯罪，激勵基層信心，表達力挺基層員警捍衛台中治安的努力，展現捍衛市民安全的決心。