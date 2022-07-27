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居民震驚！桃園議員參選人服務處旁槍擊 保時捷被開6鋼珠彈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面、平鎮區東豐路、壽路口附近停放保時捷轎車，今天下午突然遭不明槍聲，引起居民震驚，警方表示，該轎車玻璃窗遭4發鋼珠彈射擊，有3發貫穿，另鈑金2發鋼珠彈卡住，犯嫌騎機車開槍射擊，正調查犯嫌和動機。

該輛轎車今天下午5時許，突遭不明子彈射擊，剛好距陳羽凡服務處約50公尺，服務處人員表示，陳羽凡和服務處人員平時車子也停在路口旁，剛今天陳羽凡確診，服務處車輛沒停該處。

警方查出該輛轎車為詹姓女子轎車，詹女為房仲業，詹女表示，她確診在家居隔，車子停在路口附近3天，並未與人結怨，不知道為何遭不明人士開槍射擊。

警方表示，該輛路停轎車突遭不明人士利用鋼珠彈開槍射擊，造成該轎車左後車窗出現4發鋼珠彈彈痕，其中3發貫穿玻璃、一發卡在車窗，另車身2發鋼珠彈卡在鈑金，共6發鋼彈孔，懷疑是騎機車開槍，初步研判與陳羽凡服務處無關，警方正在調查犯嫌和動機。

桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面驚傳開槍，警方查出鋼珠彈。圖／陳羽凡服務處提供
桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面驚傳開槍，警方查出鋼珠彈。圖／陳羽凡服務處提供
桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面驚傳開槍，警方查出鋼珠彈。圖／陳羽凡服務處提供
桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面驚傳開槍，警方查出鋼珠彈。圖／陳羽凡服務處提供
桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面驚傳開槍，警方查出鋼珠彈。圖／陳羽凡服務處提供
桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面驚傳開槍，警方查出鋼珠彈。圖／陳羽凡服務處提供

桃園 槍擊

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