居民震驚！桃園議員參選人服務處旁槍擊 保時捷被開6鋼珠彈
桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面、平鎮區東豐路、壽路口附近停放保時捷轎車，今天下午突然遭不明槍聲，引起居民震驚，警方表示，該轎車玻璃窗遭4發鋼珠彈射擊，有3發貫穿，另鈑金2發鋼珠彈卡住，犯嫌騎機車開槍射擊，正調查犯嫌和動機。
該輛轎車今天下午5時許，突遭不明子彈射擊，剛好距陳羽凡服務處約50公尺，服務處人員表示，陳羽凡和服務處人員平時車子也停在路口旁，剛今天陳羽凡確診，服務處車輛沒停該處。
警方查出該輛轎車為詹姓女子轎車，詹女為房仲業，詹女表示，她確診在家居隔，車子停在路口附近3天，並未與人結怨，不知道為何遭不明人士開槍射擊。
警方表示，該輛路停轎車突遭不明人士利用鋼珠彈開槍射擊，造成該轎車左後車窗出現4發鋼珠彈彈痕，其中3發貫穿玻璃、一發卡在車窗，另車身2發鋼珠彈卡在鈑金，共6發鋼彈孔，懷疑是騎機車開槍，初步研判與陳羽凡服務處無關，警方正在調查犯嫌和動機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言