居民震驚！桃園議員參選人服務處旁槍擊 保時捷被開6鋼珠彈

桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面、平鎮區東豐路、壽路口附近停放保時捷轎車，今天下午突然遭不明槍聲，引起居民震驚，警方表示，該轎車玻璃窗遭4發鋼珠彈射擊，有3發貫穿，另鈑金2發鋼珠彈卡住，犯嫌騎機車開槍射擊，正調查犯嫌和動機。

該輛轎車今天下午5時許，突遭不明子彈射擊，剛好距陳羽凡服務處約50公尺，服務處人員表示，陳羽凡和服務處人員平時車子也停在路口旁，剛今天陳羽凡確診，服務處車輛沒停該處。

警方查出該輛轎車為詹姓女子轎車，詹女為房仲業，詹女表示，她確診在家居隔，車子停在路口附近3天，並未與人結怨，不知道為何遭不明人士開槍射擊。