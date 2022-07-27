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假冒公益團體騙走3千萬 唐氏症、大甲媽等45家基金會受害
37歲羅姓男子涉及成立數位公司，藉由「預設扣款設定錯誤」詐騙民眾，共得手3400多萬，其中有民眾被騙500多萬元，至少影響45家基金會；國內知名的「唐氏症基金會」、「大甲媽社會福利基金會」、「育成社福基金會」都受害，警方日前陸續逮捕羅男等50人，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
警方調查，羅男雖無幫派背景，但有詐欺、偽造文書前科。羅先是成立數位公司，他先是藉由網站漏洞，取得公益團體的捐款名單，再藉由「預設扣款設定錯誤」詐騙民眾。
羅男等人為製造斷點，在蝦皮購物網創立假帳號，以假交易模式，產生虛擬銀行帳號後，供被害人匯款到蝦皮錢包，再轉購買虛擬貨幣泰達幣洗錢。
刑事局165反詐欺專線，自去年7月起發現羅男不法行為後，即與各縣市警局聯手積極蒐證，陸續在雙北、桃園、台中、彰化、花蓮等縣市，逮捕羅男、車手、車手頭、詐團幹部等。
警方初步清查，發現約有45間公益基金會受害，其中包含「唐氏症基金會」、「大甲媽社會福利基金會」、「育成社福基金會」等，不法所得至少3409萬元，其中還有民眾被騙達500多萬元。
警方另查扣電話卡約9500張、電腦主機9台、貓池主機24台、手機5支、iPhone手機10支、9份分期使用協議書、三星平板電腦4台、營業登記文件11份、銀行存摺9本、出口報單45張等贓證物。
羅男否認涉案，辯稱只是設立蝦皮帳號，不知道有在從事詐欺行為。警詢後仍依詐欺罪嫌送辦。
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