獅子會邀更生人對國中生談反毒 曝吸到車禍才醒悟戒毒

提倡校園反毒，嘉鳳獅子會和嘉市警局今到北園國中辦反毒宣導，知名築夢者舞團表演，讓學生感受追夢的正能量，也邀更生人高肇良分享自身經驗，他說，母親為不讓碰毒，在家特製鐵門關住他，父過世時他在監，戴手銬腳鐐奔喪，最後吸毒嚴重車禍才真正決心戒毒。

國際獅子會300-D1區嘉鳳獅子會暨嘉義地區17分會，在北園國中辦「關愛婦幼、淨零反毒」活動，嘉鳳獅子會會長闕晨妍說，自己親人深受毒品其害，為讓年輕學子拒絕毒品，守護自身安全，了解毒品如何影響社會治安、耗費警政及醫療資源，才邀請更生人現身說法。

獅子會300-D1區前總監暨市議員張秀華說，很多數據顯示吸毒年齡下降，便從校園宣導起步，讓所有學生知道，要勇敢向毒說不，寒暑假也提供學生有正當活動。

高肇良分享，因誤交損友及好奇心接觸毒品，父母打罵、哭求，甚至用特製鐵門將他關起來，只留下方送飯口，都無法戒毒；他父親過世時，他還戴著手銬腳鐐奔喪，直到他因吸毒恍惚，發生嚴重車禍撿回一命，開始思考生命意義，並且戒毒，出獄後重新開始人生。

高肇良說，毒品最可怕是心癮，他胞姊曾跑去地檢署拜託請來抓他，被告知「你弟被抓過很多次，很快就又來關了」，再跑去警察機關，警方說，染上毒品就像掉在地上的1塊錢，毫無價值，後來他才深深體會，最後願意彎下身撿1塊錢的，是他家人。