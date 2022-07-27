台南偵查小隊長因公死亡 大台南警友會慰問遺眷

台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國本月24日外出查案時發生交通事故，不幸逝世，噩耗傳來，他同事深感不捨，大台南警察之友會理事長林玉柱等人同感哀戚，上午在市警局長方仰寧等人陪同下前往台南市立殯儀館靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬，照顧遺眷。

藍小隊長從警34年，期間偵破竊車恐嚇取財、走私槍械集團、持槍殺人及販毒集團案等等，功績卓著，也曾獲頒三次警察獎章。方仰寧得知不幸消息後悲痛不已，即指示第三分局全力協助家屬辦理後事，也請同仁務必注意行車安全