台南偵查小隊長因公死亡 大台南警友會慰問遺眷
台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國本月24日外出查案時發生交通事故，不幸逝世，噩耗傳來，他同事深感不捨，大台南警察之友會理事長林玉柱等人同感哀戚，上午在市警局長方仰寧等人陪同下前往台南市立殯儀館靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬，照顧遺眷。
藍小隊長從警34年，期間偵破竊車恐嚇取財、走私槍械集團、持槍殺人及販毒集團案等等，功績卓著，也曾獲頒三次警察獎章。方仰寧得知不幸消息後悲痛不已，即指示第三分局全力協助家屬辦理後事，也請同仁務必注意行車安全
林玉柱不捨警界痛失優秀的刑警幹才，因為他與藍小隊長為舊識，非常了解及肯定藍小隊長辦案能力強及為人處事圓熟，勇於任事，對台南治安貢獻良多。他以實際行動關懷藍小隊長遺眷，善行義舉令人敬佩不已。他表示，願意永遠做警察後盾，警察同仁如有需要他的地方，一定會盡全力協助。
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