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台中冷血女背後猛刺死媽媽 還拿手機朝遺體錄影數落

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓女子不滿洪姓母親常跟她要錢、碎碎念，拿菜刀從後猛刺母親害斃命，犯後還冷血拿手機拍媽媽遺體，一邊錄影一邊數落對她的不滿，法醫解剖發現洪婦創徑達18公分「刀刃幾乎完全插進身體」，吳則稱自己有思覺失調做精神抗辯，檢方不採信依殺人罪起訴向法院求重刑。

檢警調查，吳女（34歲）不滿母親常常跟她要錢，平時母女雖同居西屯公寓卻相處不睦，今年5月29日下午5點多吳本打算出門，剛好媽媽回家又再度跟她索討金錢，吳就以身上沒有現金為由拒絕，但母親隨即碎念並和女兒起口角。

吳一時氣憤衝進廚房拿了把長近30公分的菜刀回客廳，拉扯期間畫傷自己的手掌，又趁母親準備要回房間時，持刀從後猛力刺進對方背部，造成長約18.5公分的刀刃幾乎完全插進母親身體，當場刺穿胸腔、肺部，造成媽媽當場大量出血倒臥血泊。

未料吳女行凶後沒有馬上叫救護車，反而拿起手機朝母親錄影，還一邊數落對方長期要錢、對家人不聞不問等憤恨不平後，這才打110、119報案並表明弒母，但消防員緊急將洪婦送醫到院前就已經沒了呼吸心跳死亡，吳也留在現場向警方自首

檢方訊時，吳女雖坦承有持刀刺母、用手機錄影等客觀事實，但矢口否認有殺害母親的犯意，主張自己罹有思覺失調症，無法控制自己行為，並以精神抗辯主張以刑法第19條減刑或免刑；而吳的家屬也證稱她和媽媽平時相處常有衝突，警方在現場也扣得作案凶刀。

法醫解剖鑑定指出，洪婦左後肩遭女兒持刀猛力刺入，刺穿肺部、切斷肺動脈，創徑達18公分，造成至少600毫升血塊血水留在體內，最終因大量失血休克死亡。

檢方並在吳女手機中，發現她行凶後朝母親遺體錄影，一在數落她要錢、對家人不聞不問等憤恨不平，可認定她犯後在錄影中說出明確犯罪動機，當下也無因精神疾病導致辨識行為能力降低，而醫院也證實吳罹患的是躁鬱症非思覺失調。

檢方認為，吳女雖自稱有思覺失調但和醫院診斷不符，且她行凶後也非如其在警詢、偵查中辯稱立即用棉被、衣物替媽媽止血，反而是拿手機錄影數落、痛斥對母親的不滿，可見她行凶後仍氣憤未消，顯有殺人動機，認為應無適用刑法第19條減刑或免刑餘地。

檢方也考量，吳女犯後留在現場自首，符合減刑要件，偵結依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴她，並請法院依對直系血親尊親屬犯殺人罪，加重其刑至二分之一。

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警方到案發社區採證。圖／報系資料照
警方到案發社區採證。圖／報系資料照

殺人 自首

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