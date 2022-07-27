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明仁會2副會長落網 警查獲藏頭詩水墨畫

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

竹聯幫明仁會副會長陳姓、吳姓男子涉及台南永康區女組頭遭擄人勒贖案，北市砸檳榔攤、開車衝撞員警；2人藐視公權力作為被警方盯上，趁著選前掃黑，刑事局聯手雙北、台中警方，逮捕陳、吳還有8名幫眾，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、妨害公務、傷害等罪嫌送辦。陳、吳分別以10萬元交保。

警方調查，陳男（33歲）、吳男（30歲）擔任明仁會副會長，分別代號「虎」、「狼」，會長則以「龍」作為代表。

去年6月台南市永康區女組頭遭擄案，經過刑事局、台南市政府警局組專案小組追查，查緝吳男到案。

警方持續追查明仁會不法事證，進一步查出，陳男、吳男去年8月向被害人恐嚇取財不成，將被害人押到幫派堂口毆打，藉此逼迫被害人還錢。

另外，吳男去年9月在台北市內湖區康樂街聚眾滋事，除了砸毀檳榔攤，警方到場後仍無視，開車衝撞員警，導致員警受傷。

經過警方多日跟監蒐證，本月21日在雙北地區執行拘提，查獲陳男、吳男等10人到案。警方在搜索時，還查獲用毛筆書寫「明月光華地虎威 仁義豪傑天龍躍」的明、仁藏頭詩水墨畫。

警詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、妨害公務、傷害等罪嫌送辦，陳男、吳男2名副會長各以10萬元交保候傳。

竹聯幫明仁會2名副會長落網。記者邱奕能／翻攝
竹聯幫明仁會2名副會長落網。記者邱奕能／翻攝
竹聯幫明仁會2名副會長落網。記者邱奕能／翻攝
竹聯幫明仁會2名副會長落網。記者邱奕能／翻攝
竹聯幫明仁會2名副會長落網。記者邱奕能／翻攝
竹聯幫明仁會2名副會長落網。記者邱奕能／翻攝

台南 恐嚇 妨害公務

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