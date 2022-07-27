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台中洗車鍍膜店槍擊案 開槍男子返大里拜拜時被逮
台中市大里區中興路二段昨天凌晨發生的洗車鍍膜店槍擊案，經過警方追查，昨深夜將涉嫌開槍的邱姓男子逮獲，同時查扣涉案改造手槍一把，並依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例和聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。
除了邱被逮，其餘11人經訊問後亦依聚眾鬥毆罪嫌送辦。對於雙方都能撂人，又還有人持槍，警方不諱言背景並不單純，也正就其有無幫派介入進一步追查。至於現場是否因有人拉K引起，警方說，在場人士都已驗尿，將依檢驗結果判斷。
據指出，邱姓男子（30歲）犯案後即由不知情友人開車載往屏東墾丁避鋒頭，接近今天凌晨時分又折返至大里區七將軍廟想要拜拜，霧峰警分局專案小組掌握邱的車輛行蹤，一路追緝，後來持檢察官拘票在廟前將他逮捕。
對於為何開槍，他供稱是因為魏姓股東一方也撂人來，人都已經接近，他看對方人也多，怕自己這方會吃虧，才掏槍射擊，槍裡的3顆子彈都射完了，所以被逮時槍內已無子彈。
警方說，洗車鍍膜店有魏姓、陳姓兩股東，並各有自己的人馬。衝突起因是陳姓股東一方有人到了店內二樓休息室想打牌，因為有人為了找插座替手機充電四處翻，魏父問說「你也尊重一點」對方聽此言，回說「我們也是股東，是要尊重什麼？」雙方因此引起口角糾紛，並一路打到樓下。
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