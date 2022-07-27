中市警執行肅槍專案 局長蔡蒼柏領軍臨檢勤務

台中市3天內發生2起槍擊案造成1死1傷，引發民眾憂心治安，台中市警察局今天起執行肅槍專案，局長蔡蒼柏晚上領軍臨檢勤務時表示，規劃執行1週的肅槍專案，讓市民安心。

台中市潭子區24日晚間發生滷味攤老闆遭連開3槍身亡，26日凌晨大里區一家洗車場又發生槍擊案造成1人受傷送醫情事，3天內發生2起槍擊案，引發民代及市民憂心台中市治安亮起紅燈。

針對近日連續2起槍擊案，市警局即起展開「肅槍專案」，所轄15個分局「全部動起來」，晚上共出動760名警力，包括15個分局、刑大（含警犬隊3人2犬）、交大、保大、少年、婦幼警察隊等。蔡蒼柏並親自領軍上陣，率隊前往西屯區一家知名酒店展開臨檢勤務。

蔡蒼柏接受媒體聯訪表示，肅槍專案將連續掃蕩1週，由於近日連續發生2件槍擊案，其中大里區槍擊案仍有1人在逃，24日潭子區槍擊案嫌犯還未到案，2名嫌犯手上都有槍枝，可能造成市民不安，因而規劃1週的肅槍專案，讓台中市民安心。

蔡蒼柏指出，肅槍專案有3大重點工作，包括鎖定查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所、防制槍擊案件發生等，並針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨檢勤務，其中查緝毒品也是工作之一，因而出動警犬協助。