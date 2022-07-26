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【即時短評】素人持槍行刑式爆頭尋仇 社會能安寧嗎？
中投最近連續發生3件槍擊案，目前所知其中兩案的犯案者平日都非混跡黑道人士，一是從生技公司的離職員工，沒有穩定工作，一是溫泉飯店廚師，而且前者還被搜出3把槍和滅音器，以及179發子彈，不僅大出乎社會意料，也不免讓人問，何以槍枝這樣容易取得？
這3件槍擊案總計造成5人死亡、1人重傷，傷亡極大，且其中兩案都是直接朝頭部開槍，行凶方式致命，引起社會震驚。可見槍枝若管制不嚴，動輒以槍枝犯案，將對社會造成重大衝擊。
以往，台灣的黑道大哥要有分量，就必須擁槍自重，甚至是自己開槍，才能打響名號。但是隨著社會演變和黑道生態變化，現在真正的大哥早已「穿皮鞋」，不再自己衝鋒陷陣。也因此，雖屢有受社會矚目的槍擊案，但被逮的都只是小嘍囉而已。
最近這3案中，南投生技公司槍擊命案傷亡者最多，估且不論起因是否真的是因離職員工李鴻淵怨恨公司一干人而起，但是他擁有比一般黑道人士還多的槍彈卻是真，槍枝來源令人起疑，並認為幕後還有主使者，是典型的買凶犯案。
至於犯下潭子滷味攤槍擊命案的林姓男子，據警方調查，他是苗栗一家溫泉飯店的廚師。若果真如此，又更令人訝異，何以一個看似生活單純的廚師竟也能擁有槍彈，又是從何而來？
或許，他們持有的都不是制式手槍，但即使是改造的，也都能槍槍致命，置人於死。這些槍彈是誰製造的，又是如何長期以來都能躲過警方查緝，警方有必要查明，否則連素人都能持有槍枝，一尋仇就行刑式爆頭，這樣的社會能安寧嗎？
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