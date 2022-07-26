穩定台中市民信心 市警局長蔡蒼柏今晚帶隊威力掃蕩

台中市近日接連傳出槍擊案，造成人命傷亡，台中市警局為了遏制歹徒不法氣焰，市警局長蔡蒼柏除了連日坐陣太平搜山抓惡徒之外，今天宣布啟動肅槍專案，晚上將前往西屯區帶隊臨檢治安顧慮場所，全市15個分局也全部動員，至少有15場的臨檢、封閉式路檢，展現執行決心。

台中市警局長蔡蒼柏說，近日發生兩起槍擊案，初步調查都是感情、股東糾紛引起，屬於偶發事件，不是黑道尋仇案件，而且都已掌握涉案對象，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，他連日也坐陣太平指揮調度搜山，希望盡快緝捕歹徒到案。

蔡蒼柏說，今天也宣布啟動「肅槍專案」行動，針對槍械、黑道幫派及各種暴力犯罪進行掃蕩，也會編排高強度的臨檢、路檢，今晚也會到西屯區帶隊臨檢治安顧慮場所，希望以具體行動，遏制不法氣焰。