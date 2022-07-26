70公斤毒品市價逾2億 新北警公開銷毀

新北市警局今天將110年下半年裁處沒入的第三、四級毒品共70.7公斤，運送至新店垃圾焚化廠銷燬，期間確保運送安全，霹靂小組全程重裝戒備，警方表示，若流入市面可供25萬人吸食，市價推估達2億元，將持續打擊毒品犯罪。

市警局表示，據統計，110年共查獲第三、四級毒品人數959人，其中18至29歲人數有643人，占67%，顯示接觸第三、四級毒品的人口以低年齡層居多。

市警局指出，近年來毒販為躲避警方查緝，並吸引好奇或不知情的年輕人施用，不斷翻新包裝和成分，本次銷毀毒品，除了傳統常見K他命、FM2、一粒眠等，還包含了摻混4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之卡西酮類咖啡包及奶茶包、梅片等各類新型態毒品。