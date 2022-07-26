影／氣切男騙陪玩師傳裸照 通緝女用虛寶詐財都被逮

桃園市王姓男子、台南市溫姓女子涉利用「三方詐騙」行詐，其中王在陪玩平台上，一人分飾多角，詐騙多名陪玩師，騙得裸照，而溫女則是假借有虛擬寶物欲販售詐騙，不法獲利達數萬元，近日都被刑事局中打帶回送辦，溫女遭羈押，王則因氣切限制住居。

刑事局中打第三隊打擊「三方詐騙」，透過165反詐騙平台清查，發現桃園市中壢區王姓男子（21歲）涉嫌三方詐騙手法，在陪玩平台上，詐騙多名陪玩師，王的手法是以一人分飾多角，先在陪玩交友平台以多個假帳號假冒顧客，向平台內的陪玩師佯稱，欲約定陪玩服務或購買陪玩平台鑽石虛擬點數等名義，騙取匯款帳號。

王男接著再以多個假帳號在LINE、臉書等交易社團，假冒賣家，刊登販售寶可夢及遊戲王卡片的訊息，誘騙欲購買卡片的被害人，將款項匯入陪玩師或陪玩平台的帳戶，進而得手陪玩師提供的陪玩服務及鑽石虛擬點數，甚至有兩名陪玩師被騙得裸照。

王男從今年今年4月至5月至少騙到11人，其中有5人是陪玩師，6個是人頭帳戶，詐騙金額每次在1000元至5000元不等，總金額為2萬餘元。

另外，台南市東區溫姓女子（22歲）已涉案遭彰化地檢署發布通緝，但她仍在去年11月至今年6月間，分別以9個不同暱稱帳號，在臉書張貼訊息，佯稱願以市價7至8折出售遊戲虛擬寶物，買家匯款購買後，都未收到寶物，才驚覺受騙陸續報案，每次詐騙金額在500元至4500元不等，總金額達4.9萬餘元。