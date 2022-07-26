中市滷味攤槍擊案今解剖複驗 死者頭部有傷疑為致命傷

台中市潭子區曾姓滷味業者在24日晚間遭歹徒開槍射擊，傷重不治，歹徒駕駛BMW逃亡後，不知去向，台中市警局成立專案小組追查，台中地檢署檢察官今天解剖，發現曾的頭部有兩處傷口，一進一出，研判為致命傷，初判為槍擊造成，檢察官指示採驗檢體後，釐清死因。

潭子區槍擊案由台中地檢署檢察官林俊杰指揮大雅警分局偵辦，全案在今天下午4時許，與死者家屬、法醫解剖曾姓死者，以釐清死因，因曾母情緒悲痛，解剖相驗由死者的舅舅配合。