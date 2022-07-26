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美籍外語師兼差製毒 調查局南機站真抓到「絕命毒師」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

調查局南部機動工作站在台東市破獲安毒工廠，起獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤；遭逮的4名集團成員中，赫見來台20多年的林姓（中文名）美籍英語教師，55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡，遭逮時還讓有在追劇的調查官驚呼「真的有像」。

據了解，林男來台後在多個縣市擔任美語老師，遭逮前在台東教授英語，但林來台後染上毒癮，教書的收入疑不夠日常購毒開銷，因此經上游藥頭引介，與屏東知名的羅姓製毒師傅合作，由林在台東尋覓場地，作為羅男集團製毒使用。

今年初，羅男仗著製毒手藝高超，產生的氣味較少，認為市區較不易被警調單位察覺，由林男當地頭蛇，選中台東市中華路商圈的一間廢棄酒吧當據點，承租後再從西部運來反應爐、蒸餾瓶及毒品原料。

羅男等人利用林男外籍身分當掩護，林男平時早上教課，晚上則幫製毒集團打雜，由他開著廂型車出入搬運製毒原料，製毒工作則交由羅男及陳姓、鄭姓學徒負責。

南機站今年初接獲情資後展開跟監，月前見時機成熟，與台東縣、屏東縣調查站、東部機動站、高雄市警局鼓山分局等單位合作，持搜索票兵分兩路攻堅。羅男為求加快出速度，在警調攻堅前一晚還熬夜製毒，當天警調攻堅時，一群人正巧疲累躺在沙發上休息，見大批警調到場，只能乖乖就範。

辦案人員在酒吧及推放半成品的倉庫，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤還有大批製毒工具。檢調查出，羅男曾有二次製毒遭逮紀錄，去年1年在屏東市製毒遭逮後，羈押4個月就交保，但製毒收益龐大，仍讓他鋌而走險，這次三度遭警調查獲，高舉雙手投降「躲到台東來還被抓到，沒命做這行」。

有趣的是，遭逮的林姓外籍老師，因理著大光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡，林男遭逮時，還讓有在追劇的調查官驚呼「真的有像」。

辦案人員初估，半成品可提純約10公斤安毒，加上查獲的成品等，市價至少超過2000萬元，全案經調查後，日前集團４人均被依毒品危害防制條例起訴，檢調正擴大清查毒品原料來源及成品去向。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

羅姓製毒師傅（右）與林姓外籍老師（左）合作，在台中開設製毒工廠煉毒。圖／讀者提供
羅姓製毒師傅（右）與林姓外籍老師（左）合作，在台中開設製毒工廠煉毒。圖／讀者提供
55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡，遭逮時還讓有在追劇的調查官驚呼「真的有像」。圖／讀者提供
55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡，遭逮時還讓有在追劇的調查官驚呼「真的有像」。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤，還有專業製毒工具。記者張議晨／攝影
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤，還有專業製毒工具。記者張議晨／攝影
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤，還有專業製毒工具。記者張議晨／攝影
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤，還有專業製毒工具。記者張議晨／攝影

台東 毒品 藥頭

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