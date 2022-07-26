3天2起槍擊案綠營要求盧秀燕下台 市府：全力緝凶中
台中市議會民進黨團總召江肇國與黨籍議員今天下午臨時開記者會，指前天才發生台中潭子槍擊案，今天凌晨大里又一起，3天兩起命案，齊問「台中治安到底怎麼了？」治安不能只憑一張嘴！議員陳淑華要求市長盧秀燕下台、蕭隆澤痛批警察局長蔡蒼柏並要求下台。
台中市政府強調，台中警方很快就掌握案情，全力偵辦，警方一定會將嫌犯緝捕歸案，捍衛台中治安，還給家屬公道。
台中潭子區前天凌晨傳槍響，一家滷味攤的曾姓業者中彈死亡，今天凌晨大里區中興路二段一家洗車場，又傳出有民眾遭人槍擊，左大腿中彈送醫，暫無生命危險，霧峰警分局陸續緝捕12名涉案人到案，主嫌與槍支尚未查到。
民進團總召江肇國、議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤及東南區議員參選人陳雅惠、大里霧峰參選人張芬郁、北屯區參選人謝家宜聯合記者會。
江肇國說，台中市這兩年重大刑案多、治安敗壞，盧市府不用負責？沒有對策嗎？大里槍擊案發生已12小時，但警方封鎖消息，難道這樣就可以治理城市嗎?他要求市長盧秀燕、警察局長蔡蒼柏道歉，並出拿出對策，拚治安不能只靠一張嘴！
陳淑華則認為，台中治安變差，這讓台中人蒙羞，她認為盧秀燕應該下台，市長換人做。蕭隆澤說，3 天兩起街頭槍繫案，令人驚恐，他罵警察局長無能，應該下台。議員邱素貞說，台中市變成「慶記之都」， 拚治安不能只靠一張嘴。陳雅惠、張芬郁、謝家宜一致認為盧市府針對治安敗壞沒對策，如果做不好，市長就換人！
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