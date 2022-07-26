大里槍擊案「一句話」成導火線 只為找插座...12人從樓上打到樓下

台中市大里區中興路二段一處洗車場凌晨傳出槍擊，洗車場魏姓股東左小腿中彈送醫，無生命危險。警方說，案件起因於開槍一方想找插座替手機充電，引起魏的父親不滿，指責「為何翻東翻西」，引起雙方口角、鬥毆，魏因想離開而被認為想撂人或報警，而在混亂中被開槍擊中小腿。

對於緊接著潭子發生槍擊命案，霧峰警分局是否因顧慮又被指責治安不佳而刻意隱匿案情？警方說，因為還有開槍者在逃，基於案件偵辦需要而未對外公開，並非刻意隱瞞。

警方說，洗車場二樓是休息室，平常會有股東和股東的朋友們在此打麻將。凌晨時，魏姓股東一方有4人在場，和他們衝突的一方有8人後來也到場，當時有人為了找插座替手機充電四處翻，魏父問說「你也尊重一點」對方聽此言，回說「我們也是股東，是要尊重什麼？」雙方因此引起口角衝突，並一路打到樓下。

魏姓股東（22歲）在樓下混亂中腿部中了1槍，開槍者趁亂逃逸。警方據報趕到將魏送醫，並把在場雙方10人壓制後帶回訊問。