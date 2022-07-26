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3天2槍擊民心惶 中警15分局今晚威力掃蕩、5犬出動搜山

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潭子、大里接連在24日、26日發生槍擊案，釀一死一傷，引發民代砲轟、民心惶恐，台中市警局今天下午宣布，從即刻起展開肅槍專案，要求市警局所轄警力「全部動起來」，針對治安顧慮場所、改槍場所臨檢，以及高強度路檢，另外針對潭子區在逃嫌犯，也出動5隻警犬搜山。

台中市警局副局長鄧學鑫說，局長蔡蒼柏仍在太平區指揮坐鎮搜山，查緝涉犯潭子區槍擊案的嫌犯，已出動5隻警犬，針對嫌犯可能藏匿在太平山區的工寮、廟宇搜索，另外也請熟悉當地地形的里長配合，希望能盡快緝捕歹徒到案。

鄧學鑫說，另外針對近日連續兩起槍擊案，為了遏制歹徒不法的氣焰，從即可起將展開肅槍專案，要求市警局所轄的15個分局都要動起來，今天晚上就要安排相關查緝、臨檢勤務，而他與局長都會帶隊前往。

他說，肅槍專案主要針對查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所、防制槍擊案件發生為工作重點，轄區分局需依照轄區特性，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨、路檢勤務，強力預防及打擊不法、遏止各類犯罪發生，希望能強化台中市治安，讓市民安心。

因應近日連續兩起槍擊案，台中市警局從今天起展開肅槍專案，針對治安顧慮等場所，加強查緝。圖／本報資料照
因應近日連續兩起槍擊案，台中市警局從今天起展開肅槍專案，針對治安顧慮等場所，加強查緝。圖／本報資料照

槍擊 臨檢 警犬 台中市

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