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影／大里槍擊案畫面曝光 警喝令「趕緊離開」引居民緊張
台中市大里區一家洗車場在今天凌晨傳出槍響，陸續有民眾將拍攝到的畫面，上傳到LINE群組，在畫面中可以看到，有多輛警車出現在案發的洗車場前，有警員高舉手槍，喝令屋內人「趴下」，並要求在附近的民眾不要圍觀，「趕緊離開」，場面一度引發居民緊張。
霧峰警分局今天下午召開記者會，全案是今天凌晨零時37分獲報，大里區中興路二段一家洗車場，有人打架還有槍聲，經出動快打到場後，發現現場有10多名涉案人，發現3發彈殼，其中魏姓男子左大腿中槍，送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。
據查，全案疑因股東內部糾紛引起，魏男要跑出門外求救時，有內部股東為了控制魏行動，進而有拉扯、開槍的情事，全案霧峰警分局已報請台中地檢署檢察官黃永福指揮偵辦。
霧峰警分局表示，全案獲報後因為主嫌仍在逃，所以沒有主動發布新聞，並無要封鎖消息，需向外界澄清。
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