獨／殺滷味攤老闆逃山區 刑警分析三大緝捕機會

台中市前晚驚傳滷味攤槍擊案，曾姓老闆頭部中彈身亡，林姓槍手往太平山區逃逸，據悉，警方在林嫌車內起獲一只包包，內放有作案槍械，鑑識小組鑑定中。資深幹警分析，該案林嫌前妻、林嫌友人為關鍵角色，專案小組務必掌握，最關鍵要短時間摸透林嫌背景，推判出逃亡路線，迅速抓人。

前晚9時許，潭子火車站附近一家滷味攤驚傳槍響，36歲曾姓老闆頭部遭林嫌「行刑式」射擊3槍，傷重不治，曾母外出躲過一劫。林嫌驅車逃逸，隨後將車輛棄置太平區並逃入山區。

目擊者表示，看到警方從犯嫌車內取出一只包包，拿出疑似犯案用槍械，鑑識人員採證，大批警力投入山區地毯式搜索。至於是否已經查扣槍械，警方以偵查不公開，不予回應。

可靠消息指出，林嫌醋勁大發，見前妻與曾姓死者有說有笑，案發前氣憤與前妻視訊，更「亮槍」給前妻看，希望挽回情分，未料鑄成殺機。

資深幹警分析，林嫌在山區逃逸，不排除對外聯繫，因此案件關係人林嫌前妻林女，與林嫌友人都是關鍵角色，警方應掌握。若林嫌熟知該地路況，也要推敲可能的逃逸出現，搶奪先機布陣逮人。