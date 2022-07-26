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台中滷味攤槍擊案 死者母有事離開逃過一劫 情緒難平復

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市前晚發生槍擊案，經營滷味攤的曾男遭林嫌持槍朝頭部射擊3槍，傷重不治，林嫌在逃，警方緝捕中。曾男與單親母親相依為命，曾男表弟透露，表哥有女性友人，但不清楚對方身分，曾母當晚逃過一劫，今天仍心情不穩定，無法接受兒子驟然離世。

曾男傷重不治，曾母難以接受，今曾男表弟表示，對於表哥遭人持槍射殺，是否涉入他人感情因素？案情他不清楚，但他依稀知道表哥有熟識的女性友人，平常跟他聊天會提及，但他不清楚對方身分。

表弟提到，曾母與表哥相依為命，現在表哥命喪槍下，曾母今天情緒依舊難以平復，還不能接受這突然的噩耗。他也說，印象中表哥與母親幾乎一起顧攤位，當天曾母恰好有事離開，逃過一劫。

另名親友表示，曾男與母親租屋在附近，曾男相當乖巧，認真擺賣滷味攤養家已有4年，因為他從小跟著單親母親，相當上進，在他印象中「不像是會亂混的孩子」。

台中滷味攤命案震驚國人，死者親人今受訪指出，死者母親心情依舊難平復。圖／讀者提供
台中滷味攤命案震驚國人，死者親人今受訪指出，死者母親心情依舊難平復。圖／讀者提供

兒子 槍擊 台中市

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