台中滷味攤槍擊案 死者母有事離開逃過一劫 情緒難平復

台中市前晚發生槍擊案，經營滷味攤的曾男遭林嫌持槍朝頭部射擊3槍，傷重不治，林嫌在逃，警方緝捕中。曾男與單親母親相依為命，曾男表弟透露，表哥有女性友人，但不清楚對方身分，曾母當晚逃過一劫，今天仍心情不穩定，無法接受兒子驟然離世。

曾男傷重不治，曾母難以接受，今曾男表弟表示，對於表哥遭人持槍射殺，是否涉入他人感情因素？案情他不清楚，但他依稀知道表哥有熟識的女性友人，平常跟他聊天會提及，但他不清楚對方身分。

表弟提到，曾母與表哥相依為命，現在表哥命喪槍下，曾母今天情緒依舊難以平復，還不能接受這突然的噩耗。他也說，印象中表哥與母親幾乎一起顧攤位，當天曾母恰好有事離開，逃過一劫。