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高海拔山區種大麻 竹山警翻山4小時破獲大麻苗1410株

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

販毒集團規避查緝，利用高海拔山區蔬菜園改種大麻南投竹山分局日前獲報，專案小組翻山越嶺4小時，終於破獲陳姓嫌犯利用種植高山經濟作物為掩飾，一舉查獲大麻苗1410株，並在在溫室棚架內培養栽種為數眾多的大麻種子，人贓俱獲、罪證確鑿，全案依毒品危害防制條例罪嫌移請南投地檢署偵辦。

南投竹山分局指出，日前接獲有在高山種植大麻意圖牟利情資，經多日偵蒐回報，發現確有陳姓嫌犯趁疫情險峻之際，運用自身務農種植專業及相關栽種器具，在南投縣高山地區一棵無門牌鐵皮屋，利用種植高山經濟作物作為掩飾，在溫室棚架內培養栽種為數眾多的大麻種子，等候植株成熟後販賣牟利，且該地點戒備森嚴並架設多支攝影機，明顯與一般住處不同。

竹山分局報請檢察官指揮組成專案小組，經同仁積極佈線查緝，縝密蒐證後，日前研判時機成熟，搜索票2張，兵分多路同步執行搜索，當場查獲陳嫌在承租果園溫室棚架內種植大麻植株高達有1410棵，現場更查獲及植栽培養土、電子磅秤、灑水器、培養盤等相關證物，是販毒集團在南投地區利用高海拔承租農園種大麻的少有案例。

分局長吳詠傑表示，大麻為法定第二級毒品，對人體造成極大的傷害，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性，為淨化社會治安，斷絕毒品供應，警方展現掃毒緝毒決心，持續加強打擊新興毒品及大麻犯罪，並溯源追查其他共犯，除要求緝毒同仁速查嚴辦製造、販賣、運輸、栽種大麻等毒品犯罪外，也要求必須向下刨根發掘施用大麻者，從斷絕供給、抑制需求兩方面壓制毒品犯罪。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

南投縣竹山分局破獲高海拔種植大麻案，將正在園區培育大麻苗的陳姓男子逮捕到案。圖／竹山分局提供
南投縣竹山分局破獲高海拔種植大麻案，將正在園區培育大麻苗的陳姓男子逮捕到案。圖／竹山分局提供
南投縣竹山分局破獲高海拔種植大麻案，將正在園區培育大麻苗的陳姓男子逮捕到案。圖／竹山分局提供
南投縣竹山分局破獲高海拔種植大麻案，將正在園區培育大麻苗的陳姓男子逮捕到案。圖／竹山分局提供

大麻 毒品 南投

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