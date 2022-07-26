暑假護安威力掃蕩 林口警查獲2刑案告發20件交通違規

為在暑假期間，防止青少年從事非法行為或聚眾危險駕車，新北市林口警分局於22日晚上9時許，在轄內重要道路及特定場所，規劃擴大臨檢勤務。短短兩小時，共查獲2件刑案、告發20件交通違規，4件噪音改裝車。

林口警方表示，為讓青少年身心健康發展，防止青少年從事非法行為或聚眾危險駕車行為。警方於22日晚上9時，規劃擴大臨檢勤務，除強力掃蕩特定營業場所外，另對轄內重要聯外道路、路口實施路檢勤務，加強取締酒後駕車、無照駕駛及改裝排氣管的通報，全面肅清犯罪因子，以維護公共安全及社區安寧環境。