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暑假護安威力掃蕩 林口警查獲2刑案告發20件交通違規

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為在暑假期間，防止青少年從事非法行為或聚眾危險駕車，新北市林口警分局於22日晚上9時許，在轄內重要道路及特定場所，規劃擴大臨檢勤務。短短兩小時，共查獲2件刑案、告發20件交通違規，4件噪音改裝車。

林口警方表示，為讓青少年身心健康發展，防止青少年從事非法行為或聚眾危險駕車行為。警方於22日晚上9時，規劃擴大臨檢勤務，除強力掃蕩特定營業場所外，另對轄內重要聯外道路、路口實施路檢勤務，加強取締酒後駕車、無照駕駛及改裝排氣管的通報，全面肅清犯罪因子，以維護公共安全及社區安寧環境。

林口警方說，短短兩個小時，共查獲通緝犯1人、酒後駕車1人、告發交通違規20件、通報排氣管改裝噪音車4件。提醒青少年朋友，警方將透過強力掃蕩，持續在重要路口實施強悍路檢執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，同時加強毒品查緝，以保護青少年身心健康發展，讓民眾有更優質的治安與交通環境。

林口警方於轄內重要道路、特殊場所加強臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄內重要道路、特殊場所加強臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄內重要道路、特殊場所加強臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄內重要道路、特殊場所加強臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝

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