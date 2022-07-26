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五千元日薪徵技術人員？機場攔截救出欲前往柬國6民眾
近日常有詐騙集團以應徵高薪工作，誘騙民眾到國外控制行動強逼詐騙；刑事局國際科發現又有民眾疑似要被騙，20號前往機場櫃臺，救出6名正要前往柬埔寨的民眾。
刑事局指出，近期常有國人遭詐騙前往柬埔寨致遭限制人身自由的案件，手法多以在社群媒體或臉書社團刊登廣告，招攬前往從事「文字客服」、「博弈後臺服務」等，不少年輕人受高薪利誘，遭詐騙出國。
刑事警察局國際刑警科偵辦人口販運案，分析調查發現，有人蛇集團利用臉書社團「臨時工」群組，以每天新台幣5100元的高薪水電工作刊登廣告，要誘騙國人前往柬埔寨西港從事詐騙等不法活動。
國際科7月20日上午前往桃園國際機場，由兄弟、母子及朋友組成的6人團，正在櫃臺辦理報到手續，其中3人第一次出國，神色不安。刑事局人員盤查確認旅客身分，帶到航空警察局保安大隊辦公室懇談，才知6人從沒有與招募人員見過面，也沒有任何工作契約、保險等，只透過網路聊天，就由對方訂好「單程」機票，準備前往柬埔寨西港。
經警方舉例先前國人在柬國遭拘禁、毆打案例，6人才清醒，表示思慮不周，感謝警方即時救援。
警方呼籲，人蛇集團只要將求職人送出國就可獲利，因此已改變傳統以「博弈客服」為廣告的招攬方式，將觸角伸展至各行各業；暑假期間是求職旺季，剛踏出校園的莘莘學子，網路求職時，應該更加小心謹慎，以免成為遭人口販運對象。
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