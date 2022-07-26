女子酒駕又攜毒 駕車道路發呆 警攔檢法辦

台南市37歲黃姓女子今天凌晨5點多，駕車行經府前路二段停等紅燈，但號誌轉綠燈後仍停在道路不動，為巡邏警察上前攔查，她 言談中發現有濃厚酒味，酒測值超過標準值遭當場逮捕；員警在駕駛座地板發現白色K盤，起獲毒品K他命，警詢後依公共危險和毒品罪嫌法辦。

市警二分局中正所員警，今天凌晨5點多巡邏行經府前路二段與環河街口時，發現一輛車停在道路中，明明號誌轉為綠燈，車子仍停等於道路上不為所動。

警員吳桂卿、周韋佑立即上前攔查盤檢，原來黃駕駛下班開車返家途中，因一時分心未注意號誌已轉為綠燈，黃下車受檢時，言談中酒味甚濃而經實施酒精濃度吹測，酒測值高達每公升0.50毫克，當場為員警權利告知後逮捕。

警方請她將車內貴重隨身物品取出時，眼尖員警又在駕駛座位下發現一只白色K盤、內竟還藏有第三級毒品愷他命0.42公克。後續帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。

市警二分局統計今年迄今，分局員警針對酒後駕車總計取締768件，在警方強力取締下，酒駕肇事迄今共計發生30件，較去年同期40件減少10件（降幅達25%）；從取締酒後駕車案件之原因來分析，時常發現民眾心存僥倖，認為返家距離不遠，酒後仍賭運氣駕車上路；警方將持續針對酒後駕車重大違規，針對易肇生交通事故及轄內飲酒處所周邊道路加強機動攔查、嚴加取締，以維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康