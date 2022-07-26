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台中滷味攤命案 女方疑八大行業

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中滷味攤命案，林姓槍手朝曾姓老闆開3槍後逃逸，曾男送醫不治，據悉，林女在八大行業工作，因而認識曾男，常到該滷味攤消費，林男不滿林姓前妻與曾相處密切，醋勁大發引殺機。槍手疑似逃往太平山區，警方祭出優勢警力搜山，追緝中。

知情人士指出，37歲林女疑似在八大行業工作，交友廣闊，兩人在工作場合認識，宵夜時間，林女常到曾開設的滷味攤消費，兩人交談甚歡。

潭子火車站附近住戶說，滷味攤曾姓老闆在地營業4年多，曾男與母親同住，相當孝順，且有交往多年的女友，至於是否常見林女上門買滷味？鄰居表示，曾男生意不錯，待顧客親切，沒特別看出異狀。

前晚9時許，潭子火車站附近的滷味攤發生槍擊命案，曾男遭林男持槍朝頭部設3槍後倒地，翌日清晨傷重不治，槍手林嫌犯案後驅車狂飆，並棄車往太平山區逃逸。

由於林嫌身上仍有槍械，初步研判林嫌躲匿在太平山區，警方在太平警分局開設前進指揮所，佈設優勢警力搜山，警察局長蔡蒼柏親自坐鎮。

大雅警分局表示，目前案件由檢察官指揮偵辦，相關細節不便透露，全案朝殺人、槍砲彈藥管制條例罪嫌偵辦。

台中市潭子火車站旁滷味攤曾姓老闆前晚遭人開三槍身亡， 警方到場採證。報系資料照
台中市潭子火車站旁滷味攤曾姓老闆前晚遭人開三槍身亡， 警方到場採證。報系資料照

太平山 火車站

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