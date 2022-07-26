啞鈴擊頭又補刀 高雄弟殘忍弒兄 伴屍1周嫌臭才離去

高雄57歲王姓男子和胞兄感情長期不睦，今年4月兄弟倆在家爆發口角，王男不滿，拿啞鈴重擊哥哥頭部，再持「藍波刀」刺殺哥哥左頸，結果哥哥死後，王僅以棉被蓋住屍體，伴屍1周後，因忍受不了惡臭才離開，高雄地檢署偵結，今依殺人罪將王男起訴。

王男與胞兄都已離婚，原本兄弟倆與老父同住高雄市前鎮區南衙路附近，兄弟因感情不睦，王姓男子又因涉及殺人未遂及公共危險案被通緝，由哥哥照顧老父，但老父去年過世以後，他便認為哥哥沒照顧父親，2人發生口角。

4月18日下午，王姓男子再與哥哥發生爭執，王竟上2樓房間，拿1把藍波刀插在腰際，下樓見哥哥躺在客廳看電視，拿1個14磅重的啞鈴，朝哥哥頭部猛砸，哥哥閃避不及，前額骨遭砸後重傷倒地，王男不罷手，拿藍波刀刺向哥哥左頸部，導致哥哥動脈遭割斷，失血過多死亡。

王姓男子見哥哥死亡，僅拿棉被蓋住屍體，仍繼續在住處居住1周，直到4月25日凌晨，因屍體發生腐臭味，他受不了屍臭才離開住處，並告訴李姓友人，「我殺死哥哥了」，請李男協助報警處裡屍體。

警方到場時發現王男哥哥已死亡多時，但王男下落不明，直到同月28日上午，在旗津區風車公園的某處草叢找到王男，王見員警上前，還持藍波刀抵住頸部，不願乖乖就範，最後員警趁王不注意時，一擁而上，雙方對峙時，藍波刀還不慎劃傷張姓員警手臂。