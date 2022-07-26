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毒蟲說法反覆 乳酸菌說維他命C 警一驗膠囊...果然有毒

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲鄭姓男子違規停車，吸引巡邏員警上前盤查，眼尖員警瞄到鄭男側背包有毒品吸食器，還有一包「乳酸菌膠囊」，鄭一下稱是保健食品，一下稱是維他命Ｃ，但包裝就寫明是「乳酸菌」，警方起疑化驗，膠囊粉末被檢出安非他命成分，當場就逮，移送法辦後擴大追查毒品來源及流向。

鹽埕警分局建國四路派出所23日深夜執行巡邏勤務，巡經大勇路與河西路口，發現鄭男違規將機車停放在網狀格線，由於正值深夜，警方上前了解狀況，但鄭見警方攔查疑似心虛，不僅狂冒冷汗，還假裝要將機車停好，結果竟發動機車想要逃逸。

員警和鄭男僵持時，鄭男側背包藏有的吸食器突然露餡，員警懷疑鄭身上藏毒，進一步盤問，鄭才乖乖交出身上的4組毒品吸食器；但鄭身上僅有吸食器讓警方起疑「怎可能沒毒品？」

後來員警發現鄭男包包內有不明液體及「乳酸菌膠囊」，但鄭一下稱膠囊是保健食品，一下稱是維他命Ｃ，但包裝就寫明是「乳酸菌」，更讓員警起疑，採檢化驗後，液體被驗出K他命反應，膠囊內的粉末則為安非他命（含袋毛重51.67公克），打算藉保健膠囊外觀，躲避警方查緝。

鄭男被逮後坦承持有毒品，警詢後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦；由於這次查緝數量多，員警推斷不可能只供一人吸食，正擴大追查毒品來源及流向。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在鄭男身上搜出４組吸食器及藏有安非他命粉末的毒膠囊。圖／讀者提供
警方在鄭男身上搜出４組吸食器及藏有安非他命粉末的毒膠囊。圖／讀者提供
警方在鄭男身上搜出４組吸食器及藏有安非他命粉末的毒膠囊。圖／讀者提供
警方在鄭男身上搜出４組吸食器及藏有安非他命粉末的毒膠囊。圖／讀者提供

毒品 保健食品 維他命

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