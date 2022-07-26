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提高領款上限也是詐團手法 妙齡女想貸款險成人頭戶

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子因需要資金周轉，透過網路找到免擔保的貸款方式，對方告知需到銀行辦理提高提款上限，方可提高貸款額度，陳女不疑前往銀行，但行員發現，此種方式就是歹徒騙取人頭戶的伎倆，趕緊通知警方到場阻詐。

第五警文昌所警員彭志隆、廖聖安在20日，接獲北屯區崇德路一家銀行行員通報，陳姓女子（23歲）欲臨櫃辦理提高提款金額上限，詢問原因是要透過網路管道辦理貸款，周轉資金，但此方式往往是歹徒騙取人頭戶的技巧，行員才通知警方到場。

陳女向警方表示，因需要資金周轉，透過網路管道，找到免抵押品的貸款方式，補過對方告知，需依指示到銀行辦理提高帳戶提款金額上限，之後會有一筆錢轉進她的帳戶，把錢領出給協貸人員後，產生金流，可以提高貸款額度，與申貸案件過關的機率。

警方一聽直說，陳女遇到歹徒以協辦貸款方式，詐騙陳女的帳戶，另外也騙陳女成為提領贓款的共犯，提醒陳女千萬不要上當。

第五警分局警方提醒，民眾切勿輕信網路上不明來歷的貸款或融資訊息，如有融資貸款需要還是到銀行及金融機構洽詢，以免在不知不覺中遭受詐騙集團的利用。

台中市陳姓女子20日透過網路找到貸款管道，但卻遇到歹徒詐騙帳戶，幸好行員機警，聯手與警方阻詐。圖／第五警分局提供
台中市陳姓女子20日透過網路找到貸款管道，但卻遇到歹徒詐騙帳戶，幸好行員機警，聯手與警方阻詐。圖／第五警分局提供
台中市陳姓女子20日透過網路找到貸款管道，但卻遇到歹徒詐騙帳戶，幸好行員機警，聯手與警方阻詐。圖／第五警分局提供
台中市陳姓女子20日透過網路找到貸款管道，但卻遇到歹徒詐騙帳戶，幸好行員機警，聯手與警方阻詐。圖／第五警分局提供

詐騙集團 贓款 台中市

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