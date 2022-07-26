無業男打遊戲缺錢持刀行搶 鬼扯幻聽遭打臉判刑

高雄無業的蘇姓男子，因打手機遊戲缺錢儲值，竟持菜刀搶檳榔攤得手6000元後逃離，事後遭逮蘇男竟辯稱患有思覺失調症，還幻聽「矮子鬼」要他行搶才會犯案。法院依據相關證據，認為蘇男犯案時，未受疾病影響，審理後將他判7年1個月有期徒刑。

判決指出，46歲的蘇男因無業，為打遊戲缺錢儲值，竟在2020年12月7日凌晨0時55分許持一把菜刀到高雄岡山一家檳榔攤行搶，並對店內一名女店員恫稱「錢放在哪裡？拿出來！」

在蘇男脅迫下，女店員讓他從櫃檯抽屜取走6000元後逃離；事後業者報警，警方於案發隔天逮人。

蘇男被逮後雖坦承犯行，但審理時透過辯護人稱，他患有思覺失調症，案發時受疾病影響；送醫精神鑑定時，他還說，自己幻聽，聽聞有台語名為「矮子鬼」的聲音叫他行搶。

地院認為，蘇男犯案前，知道要先去廚房拿菜刀，並戴安全帽及口罩，還拿取咖啡色膠帶，貼住車牌怕被人發現，更想好犯後逃逸路線，足證犯行未因患有精神疾病使他辨識行為減低。

此外，蘇男被逮時供稱，打電動沒錢，想要儲值繼續打才去搶檳榔攤；地院認為，他只為了能繼續打電動就持刀行搶，此舉更難以饒恕。

地院審酌，蘇男因打電動缺錢花用竟持凶器行搶，嚴重影響社會治安，及對他人身體、財產安全。