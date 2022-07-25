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「馬3不買了」賣家要求7000元紅包 新北街頭18人大亂鬥

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

許姓少年日前向黃姓男子購買轎車Mazda 3，期間回心轉意不買了，黃不滿被拉倒，暗示包7000元紅包「意思一下」，許照做後，他朋友認為不合理，前天找了5人去車行理論，黃覺得莫名其妙，叫來11人助陣，亮刀恐嚇後用鈍器「教訓」對方，致2人掛彩。

事發地在汐止區大同路一段，當下是12人打6人大亂鬥，黃男（23歲）見許男（17歲）和許友人李姓男子（28歲）頭部受傷倒地，立刻罷手、跳上車逃逸，12人分別乘坐4車鳥獸散。

汐止警方23日凌晨0點4分獲報鬥毆案趕抵，發現傷者沒有生命危險，協助送醫，許男警詢時稱「對方幾10個人、有亮刀」，警方認為事情不單純，調閱監視器畫面循線通知涉案黃男等10人，惟有2人始終不到案，警方聲請拘票後登門逮人。

黃男到案主動交付西瓜刀一把，針對鬥毆一事，供稱是用「車鑰匙」攻擊對方，沒有揮刀，但他卻交代不清車鑰匙到底在哪，警詢後依傷害、妨害秩序罪嫌，將黃男等12人送辦。

新北市汐止區前天凌晨發生12人打6人大亂鬥。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區前天凌晨發生12人打6人大亂鬥。記者翁至成／翻攝
汐止警方查扣黃男涉案用的西瓜刀一把。記者翁至成／翻攝
汐止警方查扣黃男涉案用的西瓜刀一把。記者翁至成／翻攝
汐止警方循線帶回涉案黃姓男子等人。記者翁至成／翻攝
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汐止 監視器 恐嚇

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