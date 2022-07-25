「馬3不買了」賣家要求7000元紅包 新北街頭18人大亂鬥

許姓少年日前向黃姓男子購買轎車Mazda 3，期間回心轉意不買了，黃不滿被拉倒，暗示包7000元紅包「意思一下」，許照做後，他朋友認為不合理，前天找了5人去車行理論，黃覺得莫名其妙，叫來11人助陣，亮刀恐嚇後用鈍器「教訓」對方，致2人掛彩。

事發地在汐止區大同路一段，當下是12人打6人大亂鬥，黃男（23歲）見許男（17歲）和許友人李姓男子（28歲）頭部受傷倒地，立刻罷手、跳上車逃逸，12人分別乘坐4車鳥獸散。

汐止警方23日凌晨0點4分獲報鬥毆案趕抵，發現傷者沒有生命危險，協助送醫，許男警詢時稱「對方幾10個人、有亮刀」，警方認為事情不單純，調閱監視器畫面循線通知涉案黃男等10人，惟有2人始終不到案，警方聲請拘票後登門逮人。