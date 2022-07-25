桃警遭通緝犯攻擊手臂刺傷 警破門逮捕、警局長慰問

桃園市楊梅分局今天下午據報新屋區一社區王姓竊盜通緝犯，新屋分駐所李姓、蔡姓2名警員前往新屋中山東路巷口發現王嫌，未料王嫌佯裝配合查察、突然持預藏水果刀攻擊李姓警員手臂受傷逃逸，李姓警員送醫治療幸無生命危險，警方逮捕王男偵辦。

李姓警員左手臂遭王嫌持預藏水果刀攻擊刺傷後送醫，傷口深及5公分，經醫師治療休養，市警局長許錫榮、警政署駐區督察蕭興南、楊梅分局長洪志朋獲悉前往醫院慰問，許錫榮說，李姓警員執勤奮不顧身，未料遭嫌犯預藏水果刀突發攻擊受傷，他前往慰勉關心、要李好好休養，並將要求員警面對執勤危險，隨時要注意自身安全防護。

楊梅分局表示，李姓、蔡姓警員前往新屋一社區查緝王姓竊盜通緝犯（49歲），卻在中山東路口巷子發現，王嫌佯裝配合身分查證，竟趁警員不備，持預藏水果刀攻擊刺中李姓警員左手臂受傷、血流如注，王嫌趁機逃回社區住處。