烏日汽修廠藏虛擬幣詐團騙5億 退休女押房砸3000萬全沒

台中市陳姓、楊姓男子等人藏身烏日區汽修廠，利用「HYDAX」虛擬幣投資平台行詐，檢警透過被害人資料分析，陸續逮回陳等19名涉案人，查出至少60人受害，金額超過5億，其中不乏高知識分子，有退休女上班族抵押房產、砸3000萬元，全化為烏有，損失最慘重。

刑事局中打第一隊利用打詐中心列管詐欺案件數據分析，歸類遭虛擬幣投資平台詐騙的被害人，發現有詐騙集團利用「HYDAX」虛擬貨幣投資平台行詐，刑事局報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮，與台中市第一、大雅、烏日、太平警分局、嘉義縣刑大科偵隊、嘉義縣中埔警分局共組專案小組偵辦。

檢警調查，陳姓（32歲）、楊姓男子（29歲）素行不良，去年中旬在台中市烏日區向汽車修配廠承租二樓的空間，佯稱要當作辦公室使用，暗中召募共犯、虛設人頭公司、收購人頭戶，向被害人詐騙。

陳等人偽造交易紀錄後，再由前端詐欺機房人員，透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息，在交友軟體結識被害人後，再介紹「年獲利20％」、「無風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品」或「博弈網站」。

檢警發現，陳等人提供給被害人查詢獲利的平台，根本是偽造的，但被害人每日卻可以看到數字不斷上漲、獲利，因此急著投入更多的金額，受騙上當的被害人有60多名，被害金額超過5億元，其中不乏國立、私立大學畢業的高知識分子，其中有一名退休的OL，抵押房產投資3000多萬元，全都血本無歸。