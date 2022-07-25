快訊

林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏日汽修廠藏虛擬幣詐團騙5億 退休女押房砸3000萬全沒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓、楊姓男子等人藏身烏日區汽修廠，利用「HYDAX」虛擬幣投資平台行詐，檢警透過被害人資料分析，陸續逮回陳等19名涉案人，查出至少60人受害，金額超過5億，其中不乏高知識分子，有退休女上班族抵押房產、砸3000萬元，全化為烏有，損失最慘重。

刑事局中打第一隊利用打詐中心列管詐欺案件數據分析，歸類遭虛擬幣投資平台詐騙的被害人，發現有詐騙集團利用「HYDAX」虛擬貨幣投資平台行詐，刑事局報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮，與台中市第一、大雅、烏日、太平警分局、嘉義縣刑大科偵隊、嘉義縣中埔警分局共組專案小組偵辦。

檢警調查，陳姓（32歲）、楊姓男子（29歲）素行不良，去年中旬在台中市烏日區向汽車修配廠承租二樓的空間，佯稱要當作辦公室使用，暗中召募共犯、虛設人頭公司、收購人頭戶，向被害人詐騙。

陳等人偽造交易紀錄後，再由前端詐欺機房人員，透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息，在交友軟體結識被害人後，再介紹「年獲利20％」、「無風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品」或「博弈網站」。

檢警發現，陳等人提供給被害人查詢獲利的平台，根本是偽造的，但被害人每日卻可以看到數字不斷上漲、獲利，因此急著投入更多的金額，受騙上當的被害人有60多名，被害金額超過5億元，其中不乏國立、私立大學畢業的高知識分子，其中有一名退休的OL，抵押房產投資3000多萬元，全都血本無歸。

專案小組在今年初陸續分三波收網，在台中太平、烏日、大肚等地搜索、拘提，帶回陳等涉案19名共犯，查扣存摺、LEXUS休旅車、YAMAHA大型重機等贓證物，依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署，檢方訊後命涉案人以5萬元至10萬元不等金額交保。

刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，查扣成員名下的大型重機。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，查扣成員名下的大型重機。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，該集團以高額獲利吸引被害人上當。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，該集團以高額獲利吸引被害人上當。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，今年陸續收網，帶回涉案19人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，今年陸續收網，帶回涉案19人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，查扣存摺、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，查扣存摺、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，該集團以高額獲利吸引被害人上當。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，該集團以高額獲利吸引被害人上當。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，查扣存摺、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，查扣存摺、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，該集團架設「HYDAX」虛擬幣投資平台詐騙。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，該集團架設「HYDAX」虛擬幣投資平台詐騙。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，今年陸續收網，帶回涉案19人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打一隊破獲以陳姓男子為首的虛擬幣詐騙集團，今年陸續收網，帶回涉案19人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 詐欺 台中市

延伸閱讀

臉書求職假工作真詐騙 板橋警：帳戶供詐團行騙淪共犯

台中烏日廢汽機車回收廠凌晨起火 現場仍冒煙增援灌救

阿嬤曬到頭昏忘了回家的路 烏日警街景地圖助返家

詐團跨境犯案 法務部：近年已無台籍詐犯送大陸

相關新聞

士兵遭戰車砲尾壓死今解剖 家屬要真相：誰負責

陸軍八軍團564旅士兵全若堯上周四（21日）在屏東操演時，遭CM-11勇虎戰車砲尾環加重板壓死，初步相驗應為胸腔破裂，出...

滷味攤老板被槍擊前 一對父子要買滷味被凶嫌喝斥趕走

台中潭子火車站旁滷味攤老闆曾姓男子昨晚被開3槍死亡，據目擊者指出，凶嫌林男昨晚到攤位前，有一對父子正在攤前要買滷味，林嫌...

烏日汽修廠藏虛擬幣詐團騙5億 退休女押房砸3000萬全沒

台中市陳姓、楊姓男子等人藏身烏日區汽修廠，利用「HYDAX」虛擬幣投資平台行詐，檢警透過被害人資料分析，陸續逮回陳等19...

台南毒蟲深夜騎機車違規 拒檢逃逸2.6公里難逃警方追緝

37歲陳姓男子今天清晨3點多，騎機車行經台南巿北區林森路、小東路口違規超越停止線，巡邏員警發現鳴警笛示意陳停車，陳假意配...

車牌燈壞掉引高雄特警攔停關心 一瞄搜出K毒與咖啡包

高雄巫姓男子轎車後方牌照燈燒毀，高雄市警局保安大隊特勤員警見狀展現柔情一面，上前提醒巫男記得更換，結果巫一看特警上前，緊...

推司法預算獨立 最高法院前院長林明德92歲辭世

最高法院前院長林明德8日辭世，享嵩壽92歲，為感念他奉獻司法半世紀，司法院長許宗力今率副院長蔡烱燉、最高法院院長吳燦、司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。