台南毒蟲深夜騎機車違規 拒檢逃逸2.6公里難逃警方追緝

37歲陳姓男子今天清晨3點多，騎機車行經台南巿北區林森路、小東路口違規超越停止線，巡邏員警發現鳴警笛示意陳停車，陳假意配合後加速逃逸。警方尾追約2.6公里，在永康區復興路追到陳，並在他身上查到安非他命。警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警五分局開元派出所巡佐蘇敬修，今天清凌晨3點多，帶隊在北區林森路與小東路口巡邏，他發現機車騎士在路口違規超越停止線，且形跡可疑，立即上前鳴笛示意停車受檢。

陳一開始假裝配合，調頭逆向逃逸，警方經沿路尾隨追逐至永康區復興路巷內，立即將他壓制在地，逮捕過程中造成蘇手腳擦傷，在陳兩側口袋發現毒品兩包共重2.26公克，陳尿液及毒品均呈二級安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。