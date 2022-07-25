車牌燈壞掉引高雄特警攔停關心 一瞄搜出K毒與咖啡包

高雄巫姓男子轎車後方牌照燈燒毀，高雄市警局保安大隊特勤員警見狀展現柔情一面，上前提醒巫男記得更換，結果巫一看特警上前，緊張的說不出話，警方起疑要他下車受檢，瞄到右前座踏墊有毒咖啡包，當場查獲毒品，全案警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源。

保安大隊特勤中隊警組小隊長張化龍、警員林志展、劉耀庭，前天凌晨1時許執行巡邏勤務，行經苓雅區建國一路與凱旋路口，發現巫男牌照燈燒毀，警方擔心發生交通事故，示意巫男停車，上前提醒巫記得入場更換燈泡。

結果車上藏毒的巫男見到特警上前，突然神情緊張，不僅精神飄散，還說不清車主是誰，講話結巴令員警起疑，後來警方聞到巫身上有股「塑膠味」，懷疑巫是毒品人口，進一步比對車身引擎號碼，解果巫反而以身體擋住駕駛座車門，表示願意接受盤查。

但巫刻意用身體擋住車內視角，詭異行徑更讓員警好奇，員警往車內查看，果然在右前座踏墊發現可疑物品，尋求巫男同意後搜索，果然在車內搜出毒品咖啡包15包、K他命2包，巫男眼見毒品露餡，乖乖坦承持有毒品。