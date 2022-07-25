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滷味攤老板被槍擊前 一對父子要買滷味被凶嫌喝斥趕走

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中潭子火車站旁滷味攤老闆曾姓男子昨晚被開3槍死亡，據目擊者指出，凶嫌林男昨晚到攤位前，有一對父子正在攤前要買滷味，林嫌喝斥要求這對父子離開，隨即對死者頭部開2槍，離去前再補開1槍。

從附近監視器畫面顯示，41歲林姓男子開槍時，疑穿白色T恤、牛仔褲，並穿著白鞋，犯案過程不到5分鐘，立即再上車逃逸，還闖紅燈往市區逃。

死者36歲曾男在潭子火車站旁賣滷味已5年，房東說，曾看過曾男的女友到攤位幫忙，曾男和母親同住潭子，離攤位很近，母親有時也會到攤位幫忙，他生活單純。

有攤商說，曾男和女友同居，不知是否因此引起凶嫌不滿前妻與曾男交往，憤而行兇，附近有商家監視器畫面顯示，昨晚9點40分，林男開BMW停在曾男的攤位前，前後約5分鐘；有目擊者說，當時攤位前有一對父子要買滷味，林男下車就喝斥，要求這對父子離開，再拿出手槍開2槍，上車離去前再補1槍，當時曾男已中彈倒地，地面都是血。

滷味攤的房東表示，曾男生意順利，他都如期繳房租，昨晚有聽到槍響下樓查看，曾男已倒在血泊中，有攤商說，當時聽到3聲槍響，以為是鞭炮聲，據了解，曾男頭部中彈，身體其他部位沒有槍傷，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

台中潭子火車站旁滷味攤老板昨晚被槍擊死亡，警方在太平找到凶嫌車輛。記者游振昇／翻攝
台中潭子火車站旁滷味攤老板昨晚被槍擊死亡，警方在太平找到凶嫌車輛。記者游振昇／翻攝
台中潭子火車站旁滷味攤老板昨晚被槍擊死亡。記者游振昇／攝影
台中潭子火車站旁滷味攤老板昨晚被槍擊死亡。記者游振昇／攝影

監視器 火車站 房東

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