滷味攤老板被槍擊前 一對父子要買滷味被凶嫌喝斥趕走

台中潭子火車站旁滷味攤老闆曾姓男子昨晚被開3槍死亡，據目擊者指出，凶嫌林男昨晚到攤位前，有一對父子正在攤前要買滷味，林嫌喝斥要求這對父子離開，隨即對死者頭部開2槍，離去前再補開1槍。

從附近監視器畫面顯示，41歲林姓男子開槍時，疑穿白色T恤、牛仔褲，並穿著白鞋，犯案過程不到5分鐘，立即再上車逃逸，還闖紅燈往市區逃。

死者36歲曾男在潭子火車站旁賣滷味已5年，房東說，曾看過曾男的女友到攤位幫忙，曾男和母親同住潭子，離攤位很近，母親有時也會到攤位幫忙，他生活單純。

有攤商說，曾男和女友同居，不知是否因此引起凶嫌不滿前妻與曾男交往，憤而行兇，附近有商家監視器畫面顯示，昨晚9點40分，林男開BMW停在曾男的攤位前，前後約5分鐘；有目擊者說，當時攤位前有一對父子要買滷味，林男下車就喝斥，要求這對父子離開，再拿出手槍開2槍，上車離去前再補1槍，當時曾男已中彈倒地，地面都是血。