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坤輿案衝突幫派介入 苗警拘提3人到案移送法辦
苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場全量試運轉，7月21日凌晨爆發自救會衝突，造成8人受傷案，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿8人，今天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。
坤輿發言人、業務經理王亞綺沒有接電話，不知她的看法，先前受訪則表示坤輿也是受害人，衝突時公司連她在內有6人受傷。
坤輿案爭議不斷，台中高等行政法院7月21日上午判決苗栗縣政府敗訴，應停止坤輿開發行為，判決當天凌晨3點多坤輿試運轉進場，爆發與自救會衝突，造成自救會、坤輿及警方共8人受輕傷送醫，警方逮捕逮坤輿2名保全現行犯，苗栗地檢署成立專責檢察官團隊。
2名保全涉嫌妨害公務、強制等罪嫌，檢方諭知10萬元、5萬元交保，並指揮警方根據現場蒐證追查，昨天動員一百多名警力，拘提有幫派身分的3名男子，及8名保全及坤輿人員到案，警方另陸續通知59人說明，全案依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌處理中。
警方初步調查，坤輿雇請2家保全公司，涉嫌違法找來臨時保全人員，陳姓（39歲）、駱姓（26歲）、鄭姓（21歲）幫派成員，先後押了8車次遊覽車至現場，並爆發衝突，保全公司涉及違反保全業法規定，警方依法裁罰最高的50萬元罰鍰。
苗栗縣警局長陳武康說，坤輿案衝突事件，警方嚴正執法，秉持行政中立、依法行政，及制裁暴力的立場，當場逮捕2名現行犯，並持續依蒐證資料釐清施暴人員，檢警聯手強力打擊黑幫，拘捕幫派分子，只要違法，一個都不放過。
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