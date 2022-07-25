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台中警戳破貓膩 貿易男險砸180萬投資Meta

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬游姓貿易商在近日認識網友，對方推薦可透過「MetaTrader 5」平台投資，獲利豐厚，想砸180萬元小試身手，但匯款時行員發現是私人帳戶，通知警方到場，游當場詢問對方，對方仍謊稱「個人帳戶匯率不同」，企圖蒙混過關，警方以該帳戶已被警示，成功阻詐。

第二警分局立人所警員盛君新、黃政翰在20日下午2時許，接獲銀行通報，游姓貿易商（60歲）疑中投資詐騙陷阱，要匯款180萬元到私人帳戶內，游則向行員描述，該帳戶是要投資到「MetaTrader 5」平台APP的私人帳戶內，不過行員提醒，此非正規投資管道，有很大風險會是詐騙，但游仍堅持匯款。

警方到場後，游男強調，因認為投資報酬豐厚，將投入180萬元作國際投資，還出示一個LINE帳號「林智峰」的對話內容，證明「絕對不是一個騙局」，還稱對方說「銀行匯率與私人帳戶匯率不同」。

不過警員發現歹徒的手法就是常見的投資詐騙話術，要求林男先暫緩匯款念頭，回到派岀所清查該帳戶是否有異，再做後續動作，沒想到警方一調查即發現，該帳戶已被列為警示帳戶，顯見已有人遭騙錢而向165專線反映，提醒游不要在聽信歹徒話術，游才打消匯款念頭。

第二警分局長陳家銘為感謝行員協助警方共同阻詐，前往銀行，致贈穿著警察制服、高人氣的「阻詐警察熊」，以感謝其積極協助攔阻詐騙。

第二警分局提醒，民眾如遇通訊軟體、網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認。

台中市游姓貿易商在20日中歹徒投資詐騙陷阱，行員、警方即時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市游姓貿易商在20日中歹徒投資詐騙陷阱，行員、警方即時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市游姓貿易商在20日中歹徒投資詐騙陷阱，行員、警方即時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市游姓貿易商在20日中歹徒投資詐騙陷阱，行員、警方即時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市游姓貿易商在20日中歹徒投資詐騙陷阱，行員、警方即時阻詐，第二警分局長陳家銘致贈宣導品感謝。圖／第二警分局提供
台中市游姓貿易商在20日中歹徒投資詐騙陷阱，行員、警方即時阻詐，第二警分局長陳家銘致贈宣導品感謝。圖／第二警分局提供

詐騙 警察

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