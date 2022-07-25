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潭子槍擊死1人 中警跨縣市掃毒蒙塵 盧秀燕今取消改期

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潭子區昨晚發生槍擊案，經營滷味攤的曾姓男子身中三槍，傷重不治，涉案的歹徒仍在逃，中市警局原定今天下午在台中市刑大，舉辦「跨縣市掃毒守護台灣」記者會，展現橫跨16縣市的緝毒成果，市長盧秀燕已確定出席，未料發生槍擊，讓中警緝毒的努力、辛勞蒙塵，臨時喊卡。

台中市警局刑警大隊原定在今天下午2時許，舉辦「跨縣市聯合掃蕩毒品守護台灣」記者會，主要是台中市刑大在進行一件大麻毒品案溯源時，發現歹徒利用網路社交軟體，張貼販售大麻資訊，因為歹徒橫跨16縣市，台中地檢署報請台灣高檢署統籌。

台高檢指揮全台16個地檢署聯合查緝，11日、12日同步搜索，查獲歹徒102人，藥頭34人、藥腳68人，破獲大麻植栽場2處，扣得大麻植株81株、各級毒品1801.94公克、毒品咖啡包603包等贓證物，因涉案人數眾多，檢警還出動空拍機蒐證、大巴載運涉案人。

台中市警局為了向外界展示緝毒成果，敲定市長盧秀燕在今天下午2時許，參與該場記者會，向外界展示中警努力緝毒、守護治安的成果，但沒想到突發的槍擊殺人案，讓原本的成果展示、宣示治安的記者會，可能失焦、變調，市府與台中市刑大也分別在今天上午11時許，臨時通知該場記者會取消，改期時間另待宣布，也強調潭子槍擊案由市警局長蔡蒼柏坐陣指揮，希望盡快緝捕歹徒到案。

台中市警局原定今天下午舉辦跨縣市掃毒記者會，不過因昨晚潭子槍擊案，臨時喊卡。圖／摘自台中市政府新聞訊息平台
台中市警局原定今天下午舉辦跨縣市掃毒記者會，不過因昨晚潭子槍擊案，臨時喊卡。圖／摘自台中市政府新聞訊息平台
台中市警局原定今天下午舉辦跨縣市掃毒記者會，不過因昨晚潭子槍擊案，臨時喊卡。記者陳宏睿／攝影
台中市警局原定今天下午舉辦跨縣市掃毒記者會，不過因昨晚潭子槍擊案，臨時喊卡。記者陳宏睿／攝影

台中市 記者會 大麻

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