快訊

中華大學論文爭議林智堅引作權法脫身 專家批斷章取義

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

中市又見槍響綠營憂治安 盧秀燕：已掌握嫌犯

中央社／ 台中25日電

台中市潭子區昨晚發生槍擊命案，造成滷味攤老闆身亡，立法院副院長蔡其昌今天表示，市長盧秀燕要加油，不能讓台中市每隔一段時間就槍響；盧秀燕則說，已掌握嫌犯緝捕中。

台中市潭子區昨晚發生槍殺案，36歲滷味攤曾姓老闆遭開槍送醫不治，警方表示，懷疑因感情糾紛引發，並在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力查緝中。

對於台中市又發生槍擊命案，民進黨台中市長參選人蔡其昌上午會勘東勢國小運動操場設施整建工程時接受媒體聯訪指出，台中市又見槍響，覺得太頻繁了，接二連三出現，讓市民擔心又害怕。台中市4年來無法擺脫「慶記」之都的惡名，讓台中市民沒有光榮感。

蔡其昌表示，一直建議市府，治安問題不是只有警政，必須社政及民政各單位一起配合，盧秀燕要努力讓治安會報發揮效果是最重要的，但看資料顯示，盧秀燕並不重視治安會報，請盧秀燕要加油，不能讓台中每隔一段時間就槍響，而且怵目驚心，治安是重中之重。

民進黨台中市議員賴佳微也質疑，台中現在這麼容易取得槍枝嗎？光年初就有超商槍擊案，年初還有毒販被圍捕時也是擁槍自重，甚至2月有民眾輕生也是使用槍枝，連近日南投槍擊命案的嫌犯，案發後也是帶著大批槍彈藏在台中一處養生館；盧秀燕執政下的台中市，讓慶記之都的臭名被持續深深烙印。

對此，盧秀燕上午出席大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程通車祈福典禮時接受聯訪表示，警方已在第一時間掌握案情，研判應該是私人感情糾紛，已經掌握嫌犯，警方正在加強緝捕當中，一定會把嫌犯緝捕歸案，繩之以法，嚴加重辦，還家屬公道，也維護台中治安。

台中市長 盧秀燕 槍擊

延伸閱讀

影／盧秀燕昨說拚經濟 蔡其昌今批不要淪為口號

影／台中擺脫慶記之都惡名 蔡其昌：盧市長要加油

潭子槍擊命案 市議員批：乾脆每人發防彈背心跟頭盔

新竹棒球場問題 蔡其昌：有缺失就要改進

相關新聞

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

台中市潭子火車站旁滷味攤曾姓老板昨晚被開3槍，今天凌晨2點不治，警方調出案發現場的路口監視器畫面，拍到作案的BMW車上只...

坤輿案衝突幫派介入 苗警拘提3人到案移送法辦

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場全量試運轉，7月21日凌晨爆發自救會衝突，造成8人受傷案，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身...

影／台中潭子滷味攤老闆被開3槍送命 疑為感情糾紛

台中市潭子火車站旁昨晚發生槍擊命案，曾姓滷味攤老闆被近距離行刑式對頭開槍，送醫急救不治，現場留有三顆彈頭，警方鎖定二名男子犯案，其中一男懷疑前妻與曾男有交往，感情糾紛釀殺機。

潭子槍擊命案 市議員批：乾脆每人發防彈背心跟頭盔

針對昨晚台中市潭子火車站滷味攤曾姓老闆被槍擊死亡，民進黨籍市議員賴佳微一早發出新聞稿說，台中市發生多起治安事件，歹徒都擁...

台中警戳破貓膩 貿易男險砸180萬投資Meta

台中市六旬游姓貿易商在近日認識網友，對方推薦可透過「MetaTrader 5」平台投資，獲利豐厚，想砸180萬元小試身手...

潭子槍擊死1人 中警跨縣市掃毒蒙塵 盧秀燕今取消改期

台中市潭子區昨晚發生槍擊案，經營滷味攤的曾姓男子身中三槍，傷重不治，涉案的歹徒仍在逃，中市警局原定今天下午在台中市刑大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。