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潭子槍擊命案 市議員批：乾脆每人發防彈背心跟頭盔

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對昨晚台中市潭子火車站滷味攤曾姓老闆被槍擊死亡，民進黨籍市議員賴佳微一早發出新聞稿說，台中市發生多起治安事件，歹徒都擁有槍械，認為這些案件持續重創台中這座城市的形象，可能會降低外縣市民眾前來的意願。

賴佳微甚至向市長盧秀燕喊話，「如果盧市長沒有能力解決市民安全的問題，乾脆一人發一件防彈背心跟頭盔，讓市民穿戴在身上來保護自己」。

賴佳微說，台中治安屢屢出狀況，市長盧秀燕一再震怒，但問題始終無法獲得解決。日前南投生技公司槍擊案嫌犯在台中落網時，現場就查獲大批槍彈，已經造成台中市民相當大的恐慌，民眾已有打到服務處陳情。昨晚再爆出槍響，「盧市長能不能告訴我，台中現在到底安不安全？」

賴佳微說，台中現在這麼容易取得槍枝嗎？光這一年的年初就有超商槍擊案，另件毒販被圍捕時也是擁槍自重，甚至二月有民眾輕生也是使用槍枝。連近日南投案的嫌犯在犯案後，也是帶著大批槍彈藏在台中民宅，「盧秀燕市長執政之下的台中市，讓慶記之都的臭名被持續深深烙印」。

台中潭子火車站附近，昨晚發生槍擊命案，警方到場採證。記者游振昇／攝影
台中潭子火車站附近，昨晚發生槍擊命案，警方到場採證。記者游振昇／攝影

台中市 槍擊 盧秀燕

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