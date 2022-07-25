潭子槍擊命案 市議員批：乾脆每人發防彈背心跟頭盔

針對昨晚台中市潭子火車站滷味攤曾姓老闆被槍擊死亡，民進黨籍市議員賴佳微一早發出新聞稿說，台中市發生多起治安事件，歹徒都擁有槍械，認為這些案件持續重創台中這座城市的形象，可能會降低外縣市民眾前來的意願。

賴佳微甚至向市長盧秀燕喊話，「如果盧市長沒有能力解決市民安全的問題，乾脆一人發一件防彈背心跟頭盔，讓市民穿戴在身上來保護自己」。

賴佳微說，台中治安屢屢出狀況，市長盧秀燕一再震怒，但問題始終無法獲得解決。日前南投生技公司槍擊案嫌犯在台中落網時，現場就查獲大批槍彈，已經造成台中市民相當大的恐慌，民眾已有打到服務處陳情。昨晚再爆出槍響，「盧市長能不能告訴我，台中現在到底安不安全？」