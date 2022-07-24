治安惡化？只靠警察治標不治本 刑事局：跨部會防制

詐欺持續攀升，南投縣又發生4死1重傷槍擊案，引發治安惡化疑慮。刑事局表示，近年犯罪科技化，具跨境、組織分工、身分隱匿、金流虛擬等特性，僅靠警察、司法機關追緝治標不治本，政府跨部會防制犯罪，以有效因應。

近年詐欺案件、財損上升，洗錢技術翻新，警方查扣不法所得不到財損1成。刑事局說，行政院已統籌內政部、法務部、金管會及國家通訊傳播委員會等機關，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跨部會研擬識詐、堵詐、阻詐、懲詐，希望防詐騙、毀工具、擋金流及清集團。

另外，許多少年被詐騙集團吸收，當車手領贓款。刑事局說，警政署與教育部、地方警察局與教育局處、警分局與學校均定期開會聯繫，預防少年及學生涉詐，暑假期間執行青春專案，重點防制少年車手，並透過網路、舉辦活動等宣導反詐。

針對槍擊案，槍砲彈藥刀械管制條例修法管制操作槍，提高改造槍刑度，前年6月施行。刑事局統計，新法上路後查獲槍枝逐年下降。

警政署要求加強追查槍枝來源、查緝槍擊案槍手，掃黑及運用第三方警政，斬斷幕後教唆集團經濟命脈，如「館長」陳之漢遭槍擊案，警方追查幕後集團共15人到案。