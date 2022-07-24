快訊

日本鹿兒島櫻島火山噴發 發布最高級5級「疏散」警戒

房貸水龍頭要關緊了？ 這三大原因讓銀行縮手了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

治安惡化？只靠警察治標不治本 刑事局：跨部會防制

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐欺持續攀升，南投縣又發生4死1重傷槍擊案，引發治安惡化疑慮。刑事局表示，近年犯罪科技化，具跨境、組織分工、身分隱匿、金流虛擬等特性，僅靠警察、司法機關追緝治標不治本，政府跨部會防制犯罪，以有效因應。

近年詐欺案件、財損上升，洗錢技術翻新，警方查扣不法所得不到財損1成。刑事局說，行政院已統籌內政部、法務部、金管會及國家通訊傳播委員會等機關，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跨部會研擬識詐、堵詐、阻詐、懲詐，希望防詐騙、毀工具、擋金流及清集團。

另外，許多少年被詐騙集團吸收，當車手領贓款。刑事局說，警政署與教育部、地方警察局與教育局處、警分局與學校均定期開會聯繫，預防少年及學生涉詐，暑假期間執行青春專案，重點防制少年車手，並透過網路、舉辦活動等宣導反詐。

針對槍擊案，槍砲彈藥刀械管制條例修法管制操作槍，提高改造槍刑度，前年6月施行。刑事局統計，新法上路後查獲槍枝逐年下降。

警政署要求加強追查槍枝來源、查緝槍擊案槍手，掃黑及運用第三方警政，斬斷幕後教唆集團經濟命脈，如「館長」陳之漢遭槍擊案，警方追查幕後集團共15人到案。

刑事局說，治安維護是長期工作，政府整合相關部門訂定具體防制策略，發生重大案件引起社會恐慌，警方將積極偵破，回應社會期待。

詐欺持續攀升，南投縣又發生4死1重傷槍擊案，引發治安惡化疑慮；刑事局表示，僅靠警察治標不治本，政府跨部會防制犯罪。記者李奕昕／攝影
詐欺持續攀升，南投縣又發生4死1重傷槍擊案，引發治安惡化疑慮；刑事局表示，僅靠警察治標不治本，政府跨部會防制犯罪。記者李奕昕／攝影

槍擊 詐欺 詐騙集團 警察

延伸閱讀

林佳龍再批新北治安出現問題 侯友宜拿警政署指標反擊

刑事局破獲靈骨塔投資詐騙集團 逮15人法辦

康建生技槍擊案4死頭七！賴敏男傷勢好轉 傳獨子明返台

刑事局打詐12天 逮約2000人、查扣一億多元詐款

相關新聞

影／蘆洲警匪飛車追逐1.5公里 毒蟲飆車還能單手扔毒品

新北市蘆洲區前天凌晨發生警匪飛車追逐，38歲林姓男子因超越停止線等紅燈被警察遇見，卻拒絕盤查加速逃逸，大街小巷亂竄飆車1...

治安惡化？只靠警察治標不治本 刑事局：跨部會防制

詐欺持續攀升，南投縣又發生4死1重傷槍擊案，引發治安惡化疑慮。刑事局表示，近年犯罪科技化，具跨境、組織分工、身分隱匿、金...

高雄2男雙載停紅燈眼神飄移 警一查乘客毒品通緝

高市吳姓男子在傍晚時分騎機車搭載林姓友人，行經鳳山區新富路停等紅燈，吳男見後方有巡邏警網，在車水馬龍中，刻意將車子往前騎...

毒品藥頭報案遭搶 嫌犯落網咬他抬價導致交易破局

新北市三重區1名高姓男子前天中午報案，聲稱3個小時前在家裡遭人持刀搶奪財物，警方當天下午逮捕的3名嫌犯卻供稱，因高男哄抬...

義務役士兵修戰車不幸枉死 陸軍司令部初步調查出爐

針對裝甲564旅戰車修護傷損事件，陸軍司令部今（24）日指出，該旅確涉「未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律」等節，涉案的...

女藥頭遭逮放不下小倉鼠 急問員警「還會回來嗎？」

高雄44歲鄭姓女子出沒在新興、三民區販賣毒品，日前被鼓山分局員警查獲，但她遭逮後聽聞恐一陣子無法回家，一度不願乖乖就範，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。