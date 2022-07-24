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影／蘆洲警匪飛車追逐1.5公里 毒蟲飆車還能單手扔毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區前天凌晨發生警匪飛車追逐，38歲林姓男子因超越停止線等紅燈被警察遇見，卻拒絕盤查加速逃逸，大街小巷亂竄飆車1.5公里，趁隙扔掉1包毒品，最後還是遭攔下，被押著去找回那包安非他命。

蘆洲警分局延平派出所所長王品正、警員徐建勛，前天凌晨1時許各騎1輛機車巡邏，經過蘆洲區環堤大道、永康街口，看見38歲林男騎機車搭載56歲吳男，超越停止線停等紅燈，便示意停靠路邊受檢。

未料林男卻右轉永康街加速逃逸，2名員警立刻追去。林男接著在長安街、永康街、中原路、光復路繞行兜圈，途中還在長安街232號前扔棄1個小塑膠袋，但警匪飛車追逐約7分鐘後，在長興路138號前攔下逮捕。

警方隨後押著林男去找回他扔掉的1小包安非他命（0.7公克），警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。吳男聲稱不知情，採尿送驗列為關係人，警詢後先請回。

警匪在蘆洲市區飛車追逐1.5公里，最後還是把嫌犯機車攔下。記者林昭彰／翻攝
警匪在蘆洲市區飛車追逐1.5公里，最後還是把嫌犯機車攔下。記者林昭彰／翻攝
警匪在蘆洲市區飛車追逐1.5公里。圖／警方提供
警匪在蘆洲市區飛車追逐1.5公里。圖／警方提供
員警巡邏發現機車超越停止線等紅燈，示意靠邊受檢，騎士卻加速逃逸。記者林昭彰／翻攝
員警巡邏發現機車超越停止線等紅燈，示意靠邊受檢，騎士卻加速逃逸。記者林昭彰／翻攝
警方押著林嫌去找回他半路扔棄的安非他命。記者林昭彰／翻攝
警方押著林嫌去找回他半路扔棄的安非他命。記者林昭彰／翻攝

毒品 警察

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