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高雄2男雙載停紅燈眼神飄移 警一查乘客毒品通緝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市吳姓男子在傍晚時分騎機車搭載林姓友人，行經鳳山區新富路停等紅燈，吳男見後方有巡邏警網，在車水馬龍中，刻意將車子往前騎，警方發現2人眼神飄移攔查，查出林男是毒品案被通緝，吳男是轄區毒品人口，同步採尿送驗。

鳳山警分局新甲派出所副所長李宗翰、警員賴志信、廖翊閔22日晚上近6時許巡經新富路，在下班尖峰時間，熙熙攘攘的人潮車陣中，見前方騎機車雙載的吳姓男子（35歲）和林姓男子（47歲），眼神飄移，還刻意將車子往前騎，似乎有意閃躲，於是趨前攔查。

警方先認出吳男是轄區毒品人口，緊接著詢問林男「你是不是有案件沒處理？」林男不敢回答，警方檢視他的身分，查出林男因涉及毒品案件，今年4月被檢方發布通緝，林男百口莫辯，警詢後被解送歸案，吳男則被警方採尿送驗。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方檢視林男身分，查出林因涉及毒品案件，今年4月被檢方發布通緝，將他解送歸案。記者石秀華／翻攝
警方檢視林男身分，查出林因涉及毒品案件，今年4月被檢方發布通緝，將他解送歸案。記者石秀華／翻攝
高雄市林姓男子搭乘吳姓友人機車，在車陣中見巡邏警網，眼神飄移被警方盤查，查出林是毒品通緝犯解送歸案。記者石秀華／翻攝
高雄市林姓男子搭乘吳姓友人機車，在車陣中見巡邏警網，眼神飄移被警方盤查，查出林是毒品通緝犯解送歸案。記者石秀華／翻攝

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