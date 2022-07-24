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毒品藥頭報案遭搶 嫌犯落網咬他抬價導致交易破局
新北市三重區1名高姓男子前天中午報案，聲稱3個小時前在家裡遭人持刀搶奪財物，警方當天下午逮捕的3名嫌犯卻供稱，因高男哄抬毒品價格導致交易破局，才會揍他一頓、否認搶奪。警詢後將雙方分別依毒品、強盜罪嫌移送法辦。
前天中午高男報警聲稱早上9時許，3名友人到他位於三重區大有街住處借錢不成，39歲林男、45歲梁男便亮出瑞士刀威脅，由36歲吳女動手扯斷他頸上金項鍊、搜刮他身上現金1萬元，得手逃逸。
警方調閱監視器，發現3人共乘1輛汽車離開高男住處，但吳女行動從容不慌不忙，不像犯案之後倉皇逃逸，直覺怪怪的。稍後循線於當天下午3時許，先在北市石牌路逮捕梁嫌，查獲安非他命2小包、神仙水2瓶、吸食器等證物。
接著到士林區福榮街某出租套房破門攻堅，吳女及林男心虛跳窗分頭逃竄，員警隨即在1樓防火巷逮捕摔到小腿和腳掌骨裂的吳女，另於隔壁民宅逮到林男。
3嫌均供稱雙方約好去高男家裡購買毒品，但他哄抬價格高於行情，導致交易破局，憤而把高男揍一頓，但是否認搶奪。由於4人都有毒品前科，警方在3嫌住處與身上都沒找到金項鍊，並懷疑高男延遲3小時報案，是為了清理家中毒品。
最後依據雙方證詞，警詢後將3名嫌犯依強盜罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，高男亦依毒品嫌疑函送法辦。
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