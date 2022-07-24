北市男子遭誆可代操飆股獲利 南港警成功阻詐

北市69歲朱姓男子近日透過交友軟體結識女網友，聽信對方誆稱有飆股內線可代操短線高獲利，並教他匯款時須稱是家中裝潢所用以規避行員起疑，幸警民機警聯手阻詐護住存款。

台北市警察局南港分局南港派出所長林承緯今天對外表示，所內員警陳昭男、許宏偉近日執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報有民眾疑似遭詐騙，請求警方到場協助。

警方隨後到場了解，得知被害的69歲朱男日前在交友軟體上結識女網友，對方不斷聲稱有飆股內線，且操做短線進出、獲利豐厚，甚至還出示對帳單證明可每日獲利新台幣數萬元，佯稱朱男只要提供資金即可代為操作股票，簡單快速獲利。

隨後歹徒說服朱男匯款新台幣47萬元到指定帳戶，且為避免行員關懷提問起疑，還特別交待朱男匯款時須稱這筆款項是因應家中裝潢之用，幸機警行員察覺有異、通報警方。

員警現場檢視朱男和女網友的對話訊息紀錄，初判對話明顯有異常，苦口婆心勸告朱男此為「假投資」詐騙手法，另同時查證匯款帳號為警示帳戶，朱男才察覺有異並打消匯款念頭，護住血汗錢。

南港分局呼籲，詐騙手法日新月異，常有以網路交友方式謊稱可提供賺錢機會，利用一般人貪圖近利心態，要求民眾匯款至不明帳戶以詐騙錢財，提醒民眾若遇類似情況應詳加查證、再三確認，且可撥打165或110專線查證。