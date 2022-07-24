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女藥頭遭逮放不下小倉鼠 急問員警「還會回來嗎？」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄44歲鄭姓女子出沒在新興、三民區販賣毒品，日前被鼓山分局員警查獲，但她遭逮後聽聞恐一陣子無法回家，一度不願乖乖就範，回頭望向兩隻飼養的小倉鼠，詢問警方「我還會回來嗎？」警方見她放不下愛鼠，商請其他鄰居協助，鄭才願意跟隨員警回到派出所，全案朝毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，鄭女原本居住在旗津區，多次被警方查獲吸毒，她疑為躲避鼓山警方查緝，轉移陣地從旗津搬到市區另起爐灶，在新興區租下透天厝販毒。

警方掌握線報，得知鄭女雖然不再回旗津活動，卻活躍於高雄市區以販賣毒品牟利，行事作風如同「孤狼」般小心翼翼，頻繁替換交通工具來躲避查緝，出沒地點以新興、三民區為主，日前警方掌握確切證據。

21日上午11時許，大批警力前持法院核發的搜索票，前往鄭女租屋處搜索。鄭為了躲避遭警方查到「人贓俱獲」風險，承租同棟透天厝的二、四樓兩間套房，平時生活起居都在二樓套房，四樓則藏匿毒品。

但分擔風險的作法仍躲不過警方查緝，員警順利在她承租的二間套房內，查獲海洛因（毛重0.47公克）、安非他命（1.53公克）、電子磅秤、手機、分裝勺、夾鏈袋等物證。

鄭女作風如同「孤狼」，家中養了兩隻小倉鼠陪伴，警方準備上銬帶回分局詢問時，鄭還不捨兩隻倉鼠無人照料，聽聞此次前去恐一陣子不能返家，還一度不願乖乖就範，著急詢問警方「我還會回來嗎？」在場員警見鄭女放不下兩隻愛鼠，最後商請住在一樓的鄰居協助照料，鄭才放心隨員警離開。

鄭女坦承吸毒、販毒，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後考量她已坦承犯行，訊後請回。

警方在鄭女租屋處查獲海洛因（毛重0.47公克）、安非他命（1.53公克）、電子磅秤、手機、分裝勺、夾鏈袋等物證。圖／讀者提供
警方在鄭女租屋處查獲海洛因（毛重0.47公克）、安非他命（1.53公克）、電子磅秤、手機、分裝勺、夾鏈袋等物證。圖／讀者提供
鄭女飼養兩隻小倉鼠，被逮時放不下兩隻倉鼠無人照顧，著急詢問員警「我還會回來嗎？」圖／讀者提供
鄭女飼養兩隻小倉鼠，被逮時放不下兩隻倉鼠無人照顧，著急詢問員警「我還會回來嗎？」圖／讀者提供
警方在鄭女租屋處查獲海洛因（毛重0.47公克）、安非他命（1.53公克）、電子磅秤、手機、分裝勺、夾鏈袋等物證。圖／讀者提供
警方在鄭女租屋處查獲海洛因（毛重0.47公克）、安非他命（1.53公克）、電子磅秤、手機、分裝勺、夾鏈袋等物證。圖／讀者提供
鄭女飼養兩隻小倉鼠，被逮時放不下兩隻倉鼠無人照顧，著急詢問員警「我還會回來嗎？」圖／讀者提供
鄭女飼養兩隻小倉鼠，被逮時放不下兩隻倉鼠無人照顧，著急詢問員警「我還會回來嗎？」圖／讀者提供

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