台中七期頂級商辦傳擄人 逼灌辣椒水、砍傷手丟包醫院

台中袁姓男子到七期某頂級商辦參加朋友聚會，僅因和陳姓男子起口角就撂來楊姓、羅姓同夥擄走他，還上銬矇眼載去汽車旅館痛毆、電擊，甚至逼灌他喝辣椒水、用藍波刀砍手，凌虐後丟包醫院落跑，由於陳就傷害部分已和3人和解撤告，法院依妨害自由判袁等4至5月徒刑，可上訴。

檢警調查，袁男（32歲）2020年12月22日晚上到台中七期某建案21樓參加朋友聚會，過程中和另名陳姓男子起衝突，竟夥同楊男（30歲）、羅男（26歲）要教訓對方，並由楊拿手銬銬住陳限制行動自由，羅在以電擊棒攻擊他。

隨後袁等3人再拿外套蓋在陳頭上，將他將押上車載往附近1間汽車旅館繼續施暴，期間不斷拳打腳踢、輪用用電擊棒電擊，但眾人圍毆一番後仍覺得無法解氣，竟然由羅拿辣椒水逼陳喝下，楊也抽出1把藍波刀砍他左手。

陳男遭拘禁動私刑數小時，全身傷痕累累多處骨折、撕裂傷，袁等凌虐後最後才將他載到醫院前丟包，任由他自行就醫、報案，警方循線逮捕作案3人。

檢方訊時，袁坦承有拿鋁棒打人，由楊銬著陳雙手後押到汽車旅館，楊還拿藍波刀畫了他左手1下，3人並均表示有圍毆、凌虐，最後經陳丟在醫院就落跑。由於陳男事後就傷害部分已經和3人和解，檢方偵結僅就妨害自由起訴。